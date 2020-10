Cote d'Ivoire: Infrastructures sportives en Côte d'Ivoire - Bientôt 10 nouveaux agoras construits

Le ministre des Sports, Danho Paulin et Régis Charpentier, président de la société Winwin Afrique ont paraphé, le mercredi 14 octobre 2020 à l'Agora de Koumassi un contrat pour la construction de 10 infrastructures socio-sportives et culturelles de proximité de type Agora. Ainsi, les communes d' Abobo, Abengourou, Attécoubé, Bingerville, Béoumi, Bouaké, Buyo, M'Batto, Marcory et Yopougon ont été retenues pour abriter les dix nouveaux complexes sportifs socio-culturels.

La construction de ces infrastructures coûtera à L'État de Côte d'Ivoire et la République de France la somme de 18 milliards FCFA, soit 1,8 milliards FCFA par Agora. Le programme Agora s'inscrit dans le cadre du plan national de développement du sport du Ministère des Sports, qui porte sur le développement de quatre-vingt-onze complexes sportifs multifonctionnels, sur toute l'étendue du territoire national. "Grâce au démonstrateur construit à KOUMASSI, nous avons pu rassembler les acteurs publics et privés pour accompagner les enjeux du développement du sport pour tous. Nous nous félicitons de ce partenariat avec la France et Winwin Afrique », a déclaré Danho Paulin.

La construction de ces 10 Agoras durera 10 mois. « Nous sommes très fiers d'être au service du Ministère des Sports de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, grâce au Trésor français et à côté de notre partenaire ALAMO nous avons hâte de lancer la construction de ces 10 nouvelles Agoras. Elles sont les premières de nombreuses autres que nous comptons déployer en Côte d'Ivoire et Afrique de l'Ouest », a indiqué Régis Charpentier. Le programme Agora est un programme de transformation urbaine à vocation sociale et économique à l'échelle des quartiers populaires des grandes villes africaines en pleine explosion. Il se présente autour de 3 grands axes. Un programme de construction qui vise à bâtir 91 infrastructures socio-sportives et culturelles sur l'ensemble du territoire ivoirien.

Ces infrastructures de proximité d'environ 15 000 m2 au sol sont d'abord dédiées au sport et à la musique. Agora est une infrastructure couverte sur deux étages, dotée de salles de sport polyvalentes, transformables en salle de concert, entourée de gradins et d'espaces multifonctionnels à vocation sociale et économique. Un programme de développement autour des thématiques de la santé, de l'innovation sociale et du développement durable où les acteurs locaux, associations, ONG sont appelés à animer les espaces qui leur sont réservés au sein de l'Agora.

Un programme d'innovation sociale autonome et durable : l'exploitation des centres est confiée à un acteur privé. Pour rappel, Le 21 décembre 2019, le Président de la République française, Emmanuel Macron et l'ancien Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, avaient inauguré la première Agora, modèle d'infrastructure de proximité au service du développement social et économique local à Koumassi.

Pour acheter votre journal du jour en PDF - les archives et les numéros récents, cliquer ... ..

https://www.lintelligentdabidjan.info/client/produit/n3749-4/