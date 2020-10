Cote d'Ivoire: Modernisation de l'agriculture - Adjoumani remet du matériel agricole aux populations de Tanda et Bondoukou

Dans le cadre de l'exécution du Programme d'urgence agricole (PURGA), les acteurs du monde agricoles de Tanda et Bondoukou ont bénéficié du matériel agricole le lundi 12 Octobre 2020. Le matériel a été remis à l'espace du foyer des jeunes de Bondoukou par le ministre le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Kobenan Kouassi Adjoumani.

Les kits sont composés de maraichers, des semences de cultures maraichères, de l'engrais et de l'urée, des pulvériseurs, des tracteurs, des tricycles et des véhicules etc. La remise de ce matériel s'inscrit dans la politique de modernisation de l'agriculture ivoirienne a indiqué Kobenan Kouassi Adjoumani. « Nous sommes en train de faire en sorte que nos agriculteurs se modernisent ». Il a remercié le Préfet de Région et les autorités traditionnelles et religieuses d'avoir effectué le déplacement.

Elvis Diabo, porte-parole des bénéficiaires a remercié l'État de Côte d'Ivoire ainsi que le ministre Adjoumani pour cet appui. Il a donné l'assurance qu'ils feront bon usage du matériel.

Les localités de Didiévi, de Tiébissou ont déjà bénéficié de ce programme d'un montant global de 16 820 000 000 FCFA, lancé officiellement le samedi 05 septembre 2020 à Touba.

Il a pour objectif entre autres, de réduire l'impact de la pandémie sur la sécurité alimentaire, d'accélérer la reprise des activités agricoles, de renforcer l'offre nationale en produits alimentaires et surtout d'assurer un approvisionnement régulier et sécurisé des marchés ruraux et urbains en produits alimentaires. Notons par ailleurs, que 100 000 agriculteurs bénéficient de ce programme.

Kobenan Kouassi Adjoumani était accompagné pour l'occasion du directeur général de l'Agence nationale pour le développement rural (Anader) Siriki Cissé, ainsi que d'autres personnalités dont le directeur général des Douanes.