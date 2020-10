Cote d'Ivoire: Promotion de l'excellence - Le Who's Who in Côte d'Ivoire 2020 dévoile sa liste

La 2e édition du Who's Who in Côte d'Ivoire a livré sa liste jeudi dernier. Au nombre de soixante-douze lors de la 1ère édition en 2019, le Who's Who 2020 renferme le portrait de quatre-vingt-deux hommes et femmes (dont vingt nouveaux) sélectionnés par un pool d'experts anonymes en fonction de critères clés que sont le parcours, les états de service, le leadership, la contribution au rayonnement et au développement de la Côte d'Ivoire.

Répertoriés dans une dizaine de secteurs d'activité, ils constituent le reflet du savoir-faire ivoirien.

Pour Michel Russel Lohoré, auteur de cet ouvrage annuel de promotion de l'excellence, « quand on intègre le Who's Who, c'est pour servir de modèle à la jeunesse. C'est une mise à l'honneur et il importe de persévérer à cultiver les valeurs qui ont motivé la sélection. Car, si une chose est d'entrer dans le temple de l'excellence, le plus grand mérite restera d'y demeurer le plus longtemps possible. »

Politique

Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire

Hamed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense

Daniel Kablan DuncanAncien vice-président de la République de Côte d'Ivoire

Amadou Gon Coulibaly (In memoriam)

Ancien Premier ministre

Henri Konan Bédié, Président du Pdci-Rda, ancien Président de la République de Côte d'Ivoire

Jeannot Ahoussou-Kouadio, Président du Sénat

Laurent Gbagbo, Fondateur du Fpi, ancien Président de la République de Côte d'Ivoire

Henriette Dagri-Diabaté, Grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire

Guillaume Kigbafori Soro, Président de Générations et peuples solidaires

Pascal Affi N'Guessan, Président du Fpi

Robert Beugré Mambé, Ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan

Mamadou Koulibaly, Fondateur de Lider

Anne Désirée Ouloto, Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, présidente du conseil régional du Cavally

Bruno Nabagné Koné, Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Chantal Fanny, Maire de Kaniasso, sénatrice

Social

Dominique OuattaraPremière dame de Côte d'Ivoire, présidente de la fondation Children of Africa,

Marie-Irène Richmond AhouaEntrepreneure de l'humanitaire, sénatrice

ManagementDenis Charles KouassiDirecteur général de l'Ips-Cnps

Blaise EdjaDirecteur régional Afrique

de l'Ouest d'Oryx Energies

Abdrahamane BertéDirecteur général de l'Ips-Cgrae

Alex Arnaud AssanvoDirecteur global des programmes en charge des relations internationales à Mars

Assahoré Konan JacquesDirecteur général du Trésor et de la Comptabilité publique

Gérard AmangouaExpert en commerce international et en gouvernance

Bilé Diéméléou Directeur général de l'Artci

Noël Koffi Akissi AntonieReceveur général des Finances

Nongolougo SoroDirecteur général de la Sndi

Augustin Kouassi ApeteyVice-président stratégie et développement à Olam International

Peggy Diby Bissouma Porte-parole senior du groupe Nestlé

Hilaire Marcel LamizanaDirecteur général du Port autonome de San Pedro

Hyacinthe KoffiDirecteur général de Halcyon Agri Côte d'Ivoire

Manon Rahama KaramokoPrésidente directrice générale de Unilever Côte d'Ivoire

Serge André-Philippe BouahDirecteur de la communication, du marketing, des relations publiques et du savoir de la Boad

DigitalJil-Alexandre N'DiaDirecteur général et cofondateur de Weblogy

Edith Brou BleuTech Entrepreneure et

blogueuse

Patrick M'BenguePrésident directeur général du groupe Inova

CultureVictor YapobiPrésident du Comité Miss Côte d'Ivoire

Alpha BlondyArtiste-musicien

Akissi Delta

Actrice-productrice

Magic SystemGroupe musical

MédiasVenance Konan Directeur général du Groupe Fraternité Matin

Yves de MbellaHomme de médias et lobbyiste

Wakili AlaféDirecteur général de L'Intelligent d'Abidjan

Lucien AgbiaCeo de Business 24 Africa

Yves Zogbo

Animateur de radio et

de télévision

Serge BiléJournaliste-écrivain

ArtisanatFiacre AssekeDirecteur de la bijouterie AssekeOro

Axel Emmanuel Gbaou

Directeur général du Chocolatier ivoirien

Profession libéraleChristiane Bitty-KouyatéNotaire

Aïssétou Kétouré

Notaire

Sciences et éducationAlban Ahouré

Directeur de la Capec

Serge Eholié

Spécialiste des maladies infectieuses et tropicales

Sport

Murielle Ahouré

Athlète

Didier Drogba

Ancien footballeur, président de Goals for Africa

Finances

Parfait Kouassi

Président des conseils d'administration de la Brvm et du Dc/Br

Félix Adahi Bikpo

Président du conseil d'administration du groupe African Guarantee Fund

Guillaume LibyDirecteur des investissements de GroFin Côte d'Ivoire

Daouda CoulibalyDirecteur général de la Sib

Jean-Luc Konan

Président directeur général du groupe Cofina

Harold Coffi

Directeur général de la Sgbf

Kadi Fadika-CoulibalyAdministratrice directrice générale de Hudson & Cie

Jean-Luc Olivier Akoto

Directeur adjoint de la zone Afrique subsaharienne à Bnp Paribas International Retail Banking

Sarata Koné Thiam

Directrice générale de UBA Côte d'Ivoire

BusinessFabrice Sawégnon

Directeur général de Voodoo Group

Jean Kacou Diagou

Président du groupe Nsia

Cissé Aïssatou Seye

Directrice générale de Transport Pendis-CI

Jean-Louis Billon

Homme d'affaires

Mariam Dao Gabala

Directrice générale de Mdg Consulting, sénatrice

Jean-Marie Ackah

Président de la Cgeci

Olga Yenou

Directrice générale de Tafi

Alain KouadioPrésident de Kaydan Groupe

Isabelle Guessennd

Directrice générale d'Athena Shipping

Patricia Zoundi YaoAdministratrice directrice générale de QuickCash, promotrice de Canaan Land

Constant Couassi-BléDirecteur d'Ivoire Optique

Fatim Cissé

Administratrice générale de Dux Côte d'Ivoire

Massogbé Touré DiabatéPrésidente directrice générale du groupe Sita

Siriki Sangaré

Président directeur général d'Opes Holding

René Yédiéti

Président directeur général de Librairie de France Groupe

Eric KacouCofondateur et président directeur général d'ESPartners

Colette Irié Lou

Présidente de la Fenascovici

Stanislas ZézéPrésident directeur général de Bloomfield Investment Corporation

Leticia N'Cho TraoréDirectrice générale de Groupe Addict

Tidjane ThiamHomme d'affaires, ancien président directeur général du Crédit Suisse