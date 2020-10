Madagascar: Blanchiment de capitaux - De hautes personnalités impliquées

Le décret n°2007-510 du 4 juin 2007 porte création, organisation et fonctionnement du service de renseignements financiers dénommé SAMIFIN.

SAMIFIN a procédé, hier, en son siège à Ambohijanaka au rapport d'activités 2019 de cet organe par le biais de son Directeur général Boto Tsara Dia Lamina qui n'a pas manqué, notamment, de parler des types d'infractions. Il a ainsi cité l'implication de hautes personnalités de l'Etat dans des abus de fonction, favoritisme, blanchiment de capitaux, attribution du marché public avec utilisation de gens à leur solde. D'autres cas ont été également soulevés.

Il s'agit notamment de l'attribution abusive de permis d'exploitation illicite portant sur des ressources minières et forestières, importation de produits et marchandises bénéficiant d'exonérations et franchises non justifiées. Il en est aussi de la création de sociétés en ligne qui s'investissent dans divers produits proposés mais une fois que la somme est virée, cela se termine en queue de poisson. Pour ne citer que cela.

Stratégie nationale

A cet effet, on va procéder au renforcement du comité national de coordination, de la continuation des réformes et actions nécessaires et de la politique de dématérialisation des échanges d'informations et interaction avec les services publics et les entités déclarantes ainsi que la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. Lors de ce rapport d'activités, il a été mentionné que le PAC a transmis 61 rapports au SAMIFIN.

Notons que le mandat du DG du SAMIFIN arrive à son terme. Il n'a pas manqué ainsi d'inviter le personnel de ce service de renseignements financiers à persévérer davantage dans la lutte que s'est fixée le SAMIFIN. Notons que le rôle du SAMIFIN est d'analyser et de traiter ces déclarations, en vue de rassembler des indices sérieux de blanchiment de capitaux... Le SAMIFIN sera appelé à coopérer avec tous les services du ministère des Finances (douanes, fiscalité... ) et a aussi dans ses attributions la lutte contre le financement du terrorisme.