Madagascar: Rugby - Aucune compétition autorisée !

Le Malagasy Ruby se contraint encore de ce retour des compétitions.

Le Malagasy Rugby (MR) avertit tout individu organisant des évènements sans avoir eu d'autorisation. Toutes éventuelles compétitions de rugby sont encore interdites, afin d'éviter la propagation de la Covid-19.

En effet, trois différents tournois sont prévus se dérouler durant ce week-end, d'après des affiches placardées ici et là dans les quartiers de la Capitale. Il s'agit notamment des championnats des sections Marovatana au stade Gatema Mamory à Ivato et de Vakiniadiana au stade d'Alarobia et au stade de Betongolo. Pourtant, le Malagasy Rugby n'a encore donné son feu vert même si les compétitions sont désormais autorisées (avec au plus 200 spectateurs).

Hier, cette instance nationale a fait un rappel à l'ordre, lors d'une conférence de presse à Ankorondrano et a averti les organisateurs de ces tournois. « Lors de la dernière allocution du président de la République, le nombre de spectateurs ne devrait pas être supérieur à 200, alors qu'il est difficile pour le monde du ballon ovale malgache de contrôler les spectateurs qui vont venir vu que ces organisateurs les invitent encore dans leurs affiches à venir nombreux. Cependant, aucune section ou organisation ne peut mobiliser en ce moment les gens à travers le rugby. D'ailleurs, aucun match ne peut y avoir lieu sans avoir eu l'approbation de la Fédération. Nous ne sommes plus responsables de tout ce qui va se passer après cette déclaration», a déclaré le président Marcel Rakotomalala. Le Malagasy Rugby a déjà adressé une lettre aux différentes autorités et donnera une lourde sanction à ceux qui enfreignent ces consignes.

En effet, Le Malagasy Rugby a pris la décision de ne pas encore reprendre la compétition, parce que le rugby est un sport de contact et populaire, ce sera difficile pour les spectateurs de respecter les gestes barrières. La Fédération ne prendra d'ailleurs pas le risque d'avoir des pertes financières en organisant un match pour seulement 200 spectateurs, alors que d'habitude, elle délivre une centaine de laissez-passer pour un seul match. Le président a par ailleurs rassuré les férus du rugby qu'un calendrier est déjà élaboré et il sera mis à la connaissance de tous dès que possible.