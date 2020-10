Madagascar: BNI Madagascar - Lancement de « alefa.bni.mg », l'ouverture de compte via Internet

Démonstration d'une ouverture de compte en ligne, hier au Nexta Andranomena

La BNI Madagascar fait office de pionnière en matière de digitalisation dans ses offres bancaires. Elle lance sur le marché « alefa.bni.mg », la première plateforme d'ouverture de compte en ligne

Conformément à son défi sur l'inclusion financière, BNI Madagascar continue de révolutionner les services bancaires et financiers du pays en misant sur ses solutions digitales qui prennent une part de plus en plus importante dans sa politique de proximité.

Sécurisée. Une initiative révolutionnaire qui va grandement faciliter la vie des potentiels clients de la banque, qui n'auront plus à se déplacer pour ouvrir un compte. Il suffit en effet d'entrer dans l'espace client dédié à la procédure pour pouvoir ouvrir le compte bancaire. Et ce, à tout moment et de manière sécurisée. « La plateforme « alefa.bni.mg » a été perçue pour faciliter au maximum l'expérience client, tout en leur assurant la sécurité grâce au système d'authentification forte, un standard requis pour les services en ligne », a expliqué Michel Andriamihaja, digital marketing manager de la banque. En matière d'offre, BNI Madagascar repousse ainsi les limites, car c'est la souscription à un package bancaire complet qui est rendue possible sur ce site. En effet, en plus du compte bancaire, le client bénéficiera des équipements pour la gestion de son compte au quotidien.

Gratuité. Accessible exclusivement en ligne sur « alefa.bni.mg », le pack Digital est un ensemble de services bancaires complets incluant le compte BNI, la carte VISA internationale HARMONIA, l'application BNI-NET ainsi que l'assurance MIARINA. En cette période de lancement, BNI Madagascar offre six mois de gratuité à tous les souscripteurs de ce pack, leur permettant ainsi d'évaluer et d'apprécier sans engagement les services de la banque digitale. À travers cette nouvelle offre, la BNI Madagascar affirme encore une fois son ambition de jouer un rôle important dans la bancarisation des Malgaches en renforçant sa position de banque digitale pour tous.

« Cette procédure révolutionnaire d'ouverture de compte en ligne, a été conçue pour répondre aux besoins et préoccupations du marché, dans le contexte actuel. Avec le Covid-19, il faut reconnaître que de nouvelles habitudes se sont installées progressivement et que l'usage du digital est de plus en plus prononcé. La BNI MADAGASCAR s'adapte en continu et fait bouger l'environnement et les pratiques bancaires tout en respectant la réglementation. L'offre contribue incontestablement à la bancarisation pour ceux qui n'osent pas faire le premier pas en agence», a déclaré Lanja Randriatsimilona, Directeur Marketing et Communication Commerciale de BNI Madagascar.