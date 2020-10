Algérie: Campagne référendaire - L'amendement constitutionnel, la meilleure option pour concrétiser les aspirations (presse régionale)

Constantine — Les quotidiens paraissant dans la région Est du pays ont soutenu, dans leur édition du samedi, que le projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum le 1er novembre prochain, constitue "la meilleure option pour concrétiser les aspirations du peuple algérien ".

Le journal An-Nasr a répercuté le passage du vice-président du Mouvement El Bina, Ahmed Dane, à Batna et son appel à "voter oui" pour le projet de l'amendement constitutionnel.

Dans ce contexte, la publication relève que le responsable politique a affirmé que plébisciter la nouvelle Constitution est "une option est évidente du fait que l'Algérie s'est engagée dans une nouvelle ère de réformes qui doivent se poursuivre".

Le quotidien d'expression arabe a également répercuté le passage du Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, à Tadjenanet (Mila), et sa déclaration que le vote par "oui" sur le projet de l'amendement constitutionnel constituait " un vote sur l'unité du peuple algérien et la solidité du front interne, à même de mener le pays à la stabilité et au développement".

Pour sa part, L'Est Républicain a évoqué le passage du membre du bureau national du Front El Moustakbel, Chemeseddine Oumdour à Guelma et Moustakbel et sa déclaration : "Le Front El Moustakbel approuve le projet d'amendement constitutionnel compte tenu des changements profonds qu'il apporte et des perspectives de développement de l'Algérie".

Le journal, a par ailleurs, répercuté le communiqué de l"Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) soulignant l'adoption d' une série de recommandations et de principes pour régulant la couverture médiatique de la campagne référendaire et applicables aux médias audiovisuels en vue d'assurer une couverture "indépendante, équilibrée et enregistrée".