Algérie: RND - Le vote par "oui" est un vote sur l'unité du peuple et la solidité du front interne

Mila — Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a affirmé, vendredi à Tadjenanet (sud de Mila), que le vote par "oui" sur le projet de révision de la Constitution, soumis à référendum populaire le 1er novembre 2020, constituait "un vote sur l'unité du peuple algérien et la solidité du front interne, à même de mener le pays à la stabilité et au développement".

Lors d'un meeting animé à la salle omnisport Mighari Rachid à Tadjenanet dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de la révision constitutionnelle, M. Zitouni a précisé que ce projet vient pour "préserver l'identité nationale qui est une question décisive pour le peuple", ajoutant que "personne ne peut remettre en cause nos constantes: l'Islam, l'arabité et l'amazighité".

Pour le SG du RND, le vote par "oui" le 1er novembre prochain "renforce la solidité et l'unité du peuple algérien et permet de dépasser la division et l'extrémisme et tous les différends, en allant vers une Algérie développée où règnent la justice et la stabilité, une Algérie fondée sur l'appartenance aux principes du 1er Novembre et l'esprit de l'islam".

Il a appelé à "ne pas céder aux semeurs de la division et aux manipulateurs qui ont à maintes reprises, tenté de diviser le pays mais en vain". "Il faut leur barrer la route à travers le plébiscite de ce projet qui renforce l'unité et rejette la division", a-t-il soutenu.

Rappelant les articles contenus dans le projet d'amendement constitutionnel renforçant les libertés sur tous les plans, M. Zitouni les a qualifié de "démarche positive menant vers l'Algérie nouvelle, en dépit des lacunes relevées par le parti", ajoutant que "le parti luttera pour pallier les lacunes et œuvrera à la consécration des points positifs contenus dans le projet".

Quant au choix fait par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la date du 1er novembre comme date du référendum sur le projet d'amendement constitutionnel, au vu de sa symbolique historique, le SG du RND a estimé qu'il s'agit là "d'une raison valable pour l'approbation de ce projet par le parti.

Il s'agit d'un projet social national devant permettre au pays de se réapproprier sa dimension novembriste, de même qu'il reflète "les bonnes intentions du Président Tebboune en vue d'être au service du pays", a-t-il poursuivi.

Le même responsable a rappelé le nombre important de propositions présentées par le parti du RND contenues dans le projet d'amendement constitutionnel, ajoutant qu'il demeure "une force sur la scène politique", notamment après les conclusions du 6e congrès du parti qui "ont rectifié sa trajectoire pour rester au service du pays".