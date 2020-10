Algérie: West Ham - Benrahma fier de représenter l'Algérie en Premier League

Transféré à West Ham dans les derniers instants du mercato anglais, Saïd Benrahma va découvrir la Premier League. L'international algérien se dit fier de représenter son pays au plus haut niveau anglais.

Le mercato entre les clubs anglais a pris fin ce vendredi soir et West Ham en a profité pour mettre la main sur Saïd Benrahma, le milieu de terrain algérien qui appartient à Brentford. Le joueur âgé de 25 ans a été prêté avec option d'achat pour la saison 2020-2021. Au départ, le transfert devait être permanent, mais la visite médicale a été plus compliquée que prévue, ce qui a forcé les deux clubs à revoir les termes du deal. Ainsi, Benrahma, ancien de Nice et Angers, est prêté pour une saison pour 4 millions de livres (4,5M€) et une option d'achat qui s'élève à 20 millions de livres (22M€).

Dans son premier entretien accordé au site officiel de West Ham, Saïd Benrahma, né en Algérie et arrivé en France à l'âge de 12 ans se déclare heureux à travers lui, de représenter son pays en Premier League. La nouvelle recrue des Hammers souhaite marcher sur les traces d'un autre illustre Fennec, Riyad Mahrez.

« Je suis fier de représenter l'Algérie en Premier League, et il y a déjà un joueur qui représente très bien l'Algérie, qui est Riyad Mahrez », a-t-il déclaré à West Ham TV. « J'espère que je pourrai faire de mon mieux pour bien le représenter (mon pays) aussi.Ils nous aiment là-bas, alors nous allons essayer de leur rendre ça sur le terrain et de les rendre fiers. Je suis fier d'être Algérien, » a-t-il ajouté.

Benrahma espère bien figurer en Premier League

Désormais, l'ancien joueur de Nice va découvrir un championnat relevé dans lequel il espère faire bonne figure : « Les standards sont évidemment très élevés en Premier League et n'importe quel joueur aimerait venir en Angleterre. Presque tous les meilleurs joueurs sont en Angleterre, c'est donc excitant de rivaliser avec les grands. J'ai rejoint le championnat où je me suis vraiment amusé et je pense que la Premier League est à un autre niveau, donc je suis très heureux de le rejoindre et je vais essayer de faire de mon mieux. »