Angola: João Lourenço indique des progrès et des reculs

Luanda — L'Angola a pris connaissance, jeudi, des résultats de la politique de gouvernance du Président de la République, João Lourenço, avec des chiffres qui reflètent les succès et reculs, essentiellement, dans les secteurs économique et social.

Le Chef de l'Etat s'est rendu jeudi au Parlement et a souligné les gains, les pertes et les projections de l'économie angolaise, qu'il veut rendre plus dynamique et efficace, malgré le scénario macroéconomique mondial défavorable, face à la pandémie de Covid-19.

Dans son discours sur l'état de la nation, qui a marqué l'ouverture de la nouvelle année parlementaire (2020-2021), João Lourenço a évoqué, en plénière, plusieurs investissements réalisés par le gouvernement angolais pour accélérer la stratégie de lutte contre la pauvreté et la corruption en Angola.

Il s'est également penché sur les politiques développées pour la reprise de l'économie, les déficits budgétaires, la restitution des avoirs détournés et la privatisation des actifs, ainsi que les capitaux investis dans les programmes d'assistance sociale et économique.

Voici les principaux chiffres présentés lors du discours présidentiel sur l'état de la nation:

Consolidation fiscale

Sur le plan économique, João Lourenço a indiqué que l'Angola avait enregistré, en 2018 et 2019, des excédents budgétaires de l'ordre de 2% et 0,6%, respectivement.

Pour le Budget général de l'État révisé de cette année, un déficit budgétaire de 4% du PIB est prévu, compte tenu de la réduction des revenus du pays d'environ 30% et de la baisse du prix de référence budgétaire du baril de pétrole (de 55 USD à 33 USD le baril).

Selon les données présentées, à la fin de 2019, le ratio de la dette publique de l'Angola sur le PIB se situait à environ 109%, principalement en raison de la forte dépréciation du taux de change subie par la monnaie nationale, le kwanza, l'année dernière.

Pour 2020, on prévoit que al dette publique sera d'environ 120% du PIB.

Selon le Président angolais, au premier trimestre 2020, le solde du compte courant de la balance des paiements était excédentaire, équivalent à 6,8% du PIB.

À la fin du mois de septembre, les réserves internationales nettes du pays s'élevaient à 15,4 milliards de dollars américains, correspondant à 11 mois et demi d'importations de biens et de services, le «taux le plus élevé de couverture des importations».

Cependant, avec le nouveau régime de taux de change, l'Angola a vu une réduction des dépenses en devises étrangères dans l'importation de biens et de services et, au premier semestre de cette année, il a économisé 300 millions de dollars US en importations de produits alimentaires.

Au cours de cette période, l'Angola n'a dépensé que 980 millions de dollars US, contre 1,3 milliard de dollars US dépensés au premier semestre 2019.

Le taux d'inflation cumulé est passé de 41,95% à 16,9%, entre 2017 et 2019, cette trajectoire de réduction de l'inflation étant interrompue en raison de la pandémie de Covid-19, qui a affecté la production et la circulation de biens et services du pays.

En raison de la crise pandémique, l'exécutif angolais s'attend à ce que le pays affiche un taux de croissance négatif d'environ 3,6%.

TVA, PIIM, PAC / PRODESI

Selon le Chef de l'Etat angolais, la politique fiscale se poursuit dans un processus de modernisation, et l'introduction de la TVA, au cours du dernier trimestre de l'année dernière, "s'est déjà avérée être l'une des principales taxes en matière de recouvrement des impôts".

Le volume de collecte pour cette classe d'impôts est passé de 75 milliards de Kwanzas par trimestre à environ 145 milliards de Kwanzas au cours de la même période.

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des Dépenses, jusqu'au milieu de cette année, 69% de l'ensemble des projets d'investissements publics étaient qualifiés, par appel d'offres, une valeur supérieure à l'objectif fixé pour 2020 (elle était de 45%).

En ce qui concerne le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), un total de 1 200 des 1 749 projets prévus sont en cours de construction, dont 12 seulement ont été achevés et 537 sont en cours de démarrage.

L'exécution financière cumulée est de plus de 67 milliards de Kwanzas.

Dans le cadre de la promotion de la production nationale, jusqu'à septembre dernier, 589 demandes de financement ont été approuvées, dans le cadre des initiatives du Programme d'Appui au Crédit (PAC) pour soutenir les objectifs du PRODESI.

Dans ce domaine, plus de 300 coopératives agropastorales ont été financées, en plus des coopératives de pêche artisanale en mer, de pêche continentale et d'aquaculture. Un montant de total d'environ 144 milliards AKZ a été déboursé pour ce domaine.

Selon les chiffres officiels, le Gouvernement a investi dans l'acquisition de 990 tracteurs et de leurs pièces, ce qui a permis la création de 89 brigades privées de mécanisation agricole, dans toutes les municipalités du pays, et de 15 brigades de mécanisation et de génie rural.

En comparant les résultats provisoires de la campagne agricole en cours avec les chiffres de 2018/19, on constate, selon le Président, «des augmentations remarquables dans la production de céréales, racines et tubercules, légumineuses, oléagineux, fruits et légumes».

Énergie et eau

Selon le Président João Lourenço, le secteur de l'Énergie et de l'Eau, l'un des «plus vitaux pour l'économie du pays», connaît également des progrès significatifs.

Selon les données présentées dans son discours sur l'état de la nation, la capacité totale d'énergie installée dans le pays est passée de 4068 mégawatts, en 2017, à 5630 mégawatts, en 2020. Cela comprend 3342 MW de production hydraulique, 2223 MW de production thermique et 35 MW de production hybride, ce qui correspond à une augmentation de 14% par rapport à 2019.

L'augmentation est principalement due à la mise en service, en juin de 2019, de la cinquième turbine du barrage de Laúca, ainsi qu'à la mise en service, à la fin de l'année dernière, des nouvelles centrales thermiques de Saurimo, Luena et Cuíto.

Travaux publics et logement

En ce qui concerne les travaux publics et l'aménagement du territoire, d'octobre 2017 à septembre 2020, 1248 kilomètres du réseau routier principal ont été réhabilités.

Sur ce nombre, 328 ont été réalisées d'octobre 2019 à septembre 2020. Il y a eu également la réparation de 188 kilomètres de routes secondaires, notamment l'achèvement des tronçons Cariango-Mussende, Maria Teresa-Dondo, Ondjiva-Cuamato, Cabo Ledo -Rio Longa et Sumbe-Rio Evale.

D'octobre 2017 à septembre 2020, 50 kilomètres de voirie urbaine, 3493 mètres de ponts définitifs et 676 mètres de ponts métalliques ont été réhabilités.

Parallèlement, dans le cadre du programme de prévention des risques et de protection de l'environnement, 87 hectares de ravins ont été stabilisés dans des provinces de Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico.

Dans le secteur du logement, un total de 3148 maisons sociales et 14 cités dortoirs ont été construites entre octobre 2017 et septembre 2020, avec 36.369 logements. 18 846 propriétés de l'État doivent encore être vendues.

Corruption et emploi

En ce qui concerne la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, les données montrent que, jusqu'à présent, l'État aurait subi un préjudice d'au moins 24 milliards de dollars.

Parallèlement, dans le cadre du processus de recouvrement d'avoirs, l'État a déjà récupéré des biens immobiliers et des liquidités qui s'élèvent à 4 904 007 841,82 USD.

Sur ce montant, 2 709 007 842,82 USD étaient en espèces et 2 194 999 999,00 USD en biens immobiliers, des usines, des terminaux portuaires, des immeubles de bureaux, des immeubles résidentiels, des stations de radio et de télévision, des unités graphiques, des établissements commerciaux et autres.

En ce qui concerne le programme de privatisation, les chiffres indiquent que sur les 195 actifs à prendre en compte, d'ici 2022, 14 ont déjà été privatisés et 40 sont en phase de concours public. Ainsi, le Trésor national a encaissé plus de 31 milliards AKZ.

En ce qui concerne le marché du travail, environ 19 000 personnes ont été embauchées au cours du premier semestre de 2020, via les agences pour l'emploi ou en contact direct avec les entreprises.

Santé

En ce qui concerne le secteur de la santé, les données gouvernementales indiquent que plus de 15 300 professionnels multidisciplinaires ont été formés pour traiter les cas de Covid-19.

161 équipes d'intervention rapide ont été créées au niveau national et 640 tonnes de matériel de biosécurité, de matériel de laboratoire, de tests, divers médicaments et des ventilateurs invasifs et non invasifs ont été achetées sur le marché international.

Le pays augmente la capacité d'hospitalisation, passant de 625 à 5 000 lits d'hôpitaux, soit huit fois plus que ceux qui existaient.

Cinq laboratoires de biologie moléculaire ont été acquis - dont deux déjà installés à Luanda et d'autres en cours d'installation à Huambo, Lunda Norte et Uíge -, ce qui augmentera la capacité de test dans le pays, soit 13 000 tests / jour.

De même, quatre centres de traitement du Covid-19 et hôpitaux de campagne ont été construits et équipés à Luanda, Cabinda et Lunda Norte, ainsi que la restauration des établissements de santé du barrage de Kwanza et Calumbo 1 et 2.

Toujours sur la santé, de 2018 à 2019, deux grands appels d'offres publics ont été organisés pour l'entrée et la promotion des professionnels de santé, ce qui a conduit à une augmentation significative des effectifs du Service national de santé qui, de 70.525 professionnels, en 2017, augmenté à 93.391 en 2020.

Les zones périurbaines et rurales ont le plus bénéficié du recrutement de ces professionnels, ayant reçu 2 788 médecins, faisant passer le taux de médecins pour 10 000 habitants de 1,2 en 2017 à 1,8 en 2020. Dans cette même période, 13 346 infirmiers ont été admis, soit une augmentation de 49% par rapport à 2017.

Selon le gouvernement, en ce qui concerne les techniciens diagnostiques et thérapeutiques, l'augmentation a été considérable avec le recrutement de 5 186 professionnels. Fin