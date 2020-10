Afrique: La 31e conférence régionale de la FAO en préparation

Dans le cadre des préparatifs de la 31e Conférence régionale du Fonds de Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) pour l'Afrique prévue du 26 au 29 octobre par visioconférence, le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale(CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo, s'est entretenu le 14 octobre avec le ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de l'Alimentation, Biendi Maganga Moussavou, et le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, Helder Muteia.

A l'issue de la consultation, les ministres entendent se prononcer d'une seule et unique voix sur les priorités de la région à prendre en compte dans le programme de travail et le budget pour l'exercice biennal de la FAO.

Jusque-là, les priorités de la CEEAC prises en compte sont : la facilitation du commerce régional des produits et services agricoles en Afrique centrale ; la promotion des cultures vivrières pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; le développement des pêches et de l'aquaculture en Afrique Centrale ; l'amélioration de la gestion des ressources naturelles et du foncier ; l'accès à l'alimentation pour les populations vulnérables ; la promotion et l'appui à l'entreprenariat jeune en Afrique centrale.

Pour le président de la Commission de la CEEAC qui fait de l'autosuffisance alimentaire en Afrique centrale l'un de ses chevaux de bataille, plus le contexte évolue ou change, plus les priorités le sont aussi. C'est pour cette raison qu'il préconise aussi la formulation de nouvelles priorités au cours de la consultation ministérielle, notamment la question de l'éco-agriculture ou agriculture durable ; la question sur les conflits homme/faune ; la question du développement et de la promotion des bassins de production tant au niveau national que régional ; la question des pays leaders et des chefs d'Etat champions.

La rencontre virtuelle permettra aux ministres de définir les priorités de la région et d'avoir une position commune lors de la 31e Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique.

Rappelons que le président de la Commission de la CEEAC, Gilberto Da Piedade Verissimo, était entouré de ses collaborateurs dont le commissaire à l'environnement, ressources naturelles agriculture et développement rurale, le Dr Honoré Tabuna.

