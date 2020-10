Egypte: La direction politique accorde un intérêt aux Égyptiens à l'étranger

La direction politique accorde un intérêt capital aux Égyptiens à l'étranger, et leur a consacré des sièges au sein du parlement pour y exprimer leur voix et leurs demandes, a déclaré la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram.

Selon un communiqué publié samedi 17 octobre 2020 par le ministère, Mme Makram avait reçu nombre d'initiatives présentées par des Égyptiens résidant à l'étranger, dans le but d'informer les Égyptiens autour du monde de leurs droits constitutionnels, et de l'importance de la participation aux échéances électorales pour préserver les acquis de la phase actuelle, sachant que les législatives en Egypte auront lieu les 21,22 et 23 octobre courant pour la première phase et les 4,5 et 6 novembre pour le second tour.