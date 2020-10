Egypte: Entretien égypto-français sur les opportunités économiques durant la période post-coronavirus

La ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Saïd, a organisé, via visioconférence, un colloque avec des représentants de 70 entreprises françaises, pour examiner les opportunités de l'économie égyptienne dans la phase post-Coronavirus, en présence de l'ambassadeur de France au Caire, Stéphane Romatet et du président de l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Yehia Zaki.

L'Egypte est fière de coopérer avec la partie française dans les divers domaines et à tous les niveaux, a indiqué Mme El Saïd, dans un communiqué, soulignant l'importance du rôle de la France dans la réalisation des objectifs de développement durable dans un certain nombre de pays du monde, et en particulier son soutien à l'Égypte dans ce domaine.

Elle a fait mention du rôle que joue le ministère du Plan et du Développement économique pour réaliser les plans d'investissement du gouvernement égyptien, ajoutant que le ministère prépare des plans conformes à la vision de l'Égypte 2030.

La ministre du Plan a souligné que malgré l'impact négatif de la pandémie de Coronavirus, l'Égypte avait réalisé une croissance après avoir pris des mesures pour soutenir un certain nombre de secteurs touchés par la crise, notant que le programme national de réforme économique et sociale lancé par l'État en 2016 avait effectivement contribué à la prise en charge des répercussions de la crise par l'Etat.

"Les prévisions des institutions internationales ont révélé que l'Egypte sera l'une des économies qui pourrait faire face aux conséquences négatives de la crise Coronavirus et offrirait des meilleures performances malgré la crise par rapport aux autres économies de la région du Moyen-Orient et parmi les économies émergentes", a ajouté Mme El-Saïd.

Quant à la coopération avec la partie française, Mme El-Saïd a confirmé que l'Égypte tenait à réaliser une coopération fructueuse dans le domaine de l'investissement avec la France dans les divers secteurs.

Pour sa part, l'ambassadeur de France au Caire a affirmé qu'il est temps pour investir en Égypte, soulignant que cette dernière connaissait actuellement des changements rapides et une croissance élevée malgré les défis actuels.

M. Romatet a loué les relations entre l'Égypte et la France, faisant état de la présence de plus de 160 entreprises françaises opérant en Egypte.