Sénégal: Jugés pour trafic de migrants - Six prêcheurs de Mbour invoquent la rareté du poisson

Les six pêcheurs de Mbour, interpellés en compagnie d'un étudiant et d'une centaine de passagers clandestins à bord d'une pirogue, risquent un an de prison.

M. Teuw, M. Tall, B. Ndiaye, B. Diop, B. Fall et O. Pouye, pêcheurs à Mbour, ainsi que M.C. Teuw étudiant, étaient devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, avant-hier mercredi 14 octobre, pour trafic de migrants et association de malfaiteurs.

Soutenant mordicus qu'ils ne sont pas des passeurs, mais des candidats à l'émigration clandestine, ils ont déclaré avoir remis des avances entre 200 et 400.000 FCfa. Tous les prévenus ont soutenu avoir été informés du voyage par des personnes qui n'ont pas été interpellées, sans donner de détails sur leur identité. L'argent était toujours encaissé par des intermédiaires. Ils se sont présentés et sont entrés dans la pirogue vers 23 h, avant d'être interpellés par la gendarmerie.

Un tel argument de défense ne tient pas la route, a relevé le procureur. Il y avait plusieurs capitaines qui se relayaient. Il s'agit de M. Teuw, M. Fall, O. Pouye et B. Fall. Il a requis un an contre eux pour trafic de migrants et association de malfaiteurs. Les autres, M.C. Teuw, B. Ndiaye et B. Diop qui ont remis de l'argent, sont des passagers. Le parquet a requis leur relaxe au bénéfice du doute.

Me Moustapha Tall, conseil de la défense, a soutenu que ses clients ont choisi de partir dans le seul but de réussir au lieu d'agresser d'honnêtes citoyens, sont de braves gens. Dans les propos des mis en cause, des noms comme Baba Teuw et Famara reviennent. Ce sont eux les organisateurs, pas ceux qui n'ont pas payé, contrairement à ce que le procureur a soutenu, a plaidé Me Tall. « La Gendarmerie a arrêté plus de 200 personnes dans cette enquête. Il n'y a plus de ressources halieutiques dans nos mers. Ces pêcheurs peuvent rester cinq jours sans trouver de poissons. Ne voyez pas en eux des délinquants. Il faut les aider en leur permettant de retourner à leurs familles. Nous sollicitons la relaxe », a argumenté Me Tall. Le verdict sera prononcé le 21 octobre.