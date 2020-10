Sénégal: Procès en diffamation - Aliou Sall réclame un milliard de FCfa à D-Média

Bougane Guèye Dany et Ahmed Aïdara ont été finalement jugés, hier, dans la procédure en diffamation initiée contre eux par Aliou Sall, le maire de Guédiawaye. Celui-ci leur réclame un milliard de FCfa de dommages et intérêts.

En reprenant l'article de « Direct News » alléguant que « Aliou Sall a vendu la mairie de Guédiawaye à hauteur d'un milliard de FCfa à Auchan », le groupe D-Média s'est attiré les foudres de l'édile. Aliou Sall, qui a fait condamner le journal précité pour ces allégations, a également attrait Bougane Guèye Dany et Ahmed Aïdara pour diffamation. Le premier est poursuivi comme auteur principal et le second comme complice. Cependant, lorsque le président de la première chambre correctionnelle a notifié la prévention, Me Boubacar Wade a demandé que la procédure soit déclaré nulle. Il a estimé d'une part que la citation n'a pas visé le bon article réprimant le délit. D'autre part, il a considéré qu'à la place du président directeur général de D-média, c'est plutôt le rédacteur en chef de Zik-Fm qui devrait être poursuivi. Me Sadel Ndiaye a écarté l'absence de nullité et le tribunal a joint l'exception au fond.

Et lorsqu'ils ont été entendus au fond, les prévenus ont clamé leur innocence. « Je n'ai fait que répéter ce qu'a dit Babacar Mbaye Ngaraaf dans le journal et j'ai juste dit que la Mairie a été vendue à Auchan », s'est défendu Ahmed Aïdara. « En tant que Directeur qui doit contrôler ses agents est-ce que vous avez écouté l'information » ? À cette question du juge, Bougane Guèye Dany répond : « je n'ai pas écouté avant la citation et je soutiens qu'il n'y a pas de commentaire. Le présentateur s'est limité à reprendre l'article ». Le Pdg se dit qu'une radio ne doit pas être poursuivie pour une revue de presse : « c'est la première fois depuis 23 ans ». « C'est parce qu'il est sorti du cadre du journalisme », a semblé rétorquer Me Sadel Ndiaye, conseil de Aliou Sall. Pour lui, « il n'y a pas un affront plus grave que d'accuser un maire d'avoir vendu la municipalité. Estimant que « l'imputation porte atteinte à l'honneur de Aliou Sall », il a réclamé un milliard de FCfa pour le compte de son client. Me Boubacar Wade a plaidé le rejet de cette demande en soulignant « qu'on ne peut pas interdire à un journaliste de faire son travail pour des raisons politiques ». Mieux, il a relevé qu'il n'y a pas de diffamation puisque les journalistes ont juste donné une opinion. Le tribunal rend le délibéré le 19 novembre prochain.