Sénégal: Journée mondiale de l'alimentation - Le gaspillage alimentaire coûte 400 milliards de dollars par an à l'humanité

La Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée, hier, à travers le monde sur le thème : « Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble agir pour l'avenir ». Au Sénégal, l'occasion a été saisie par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural et la Fao pour lancer un appel contre le gaspillage alimentaire qui coûte 400 milliards de dollars à l'humanité.

« Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble agir pour l'avenir ». Le thème de la 40ème édition de la Journée mondiale de l'alimentation met l'accent sur le triptyque qui fonde l'agriculture. De prime abord, le sujet peut paraître banal, mais replacé dans le contexte d'un monde fortement ébranlé par la Covid-19, il prend un certain relief. En effet, cette pandémie a mis en lumière « la fragilité de nos systèmes agroalimentaires », pour reprendre le directeur général de la Fao. Il y a donc lieu de changer de paradigme et de comportements. À travers le thème, le but est de « sensibiliser le public à la manière dont chacun a un rôle à jouer dans la transformation de nos systèmes alimentaires en changeant la façon dont nous produisons, transformons, consommons et gaspillons notre nourriture », indique le représentant-résident de la Fao, Gouantoueu Robert Guei.

D'après l'organisme onusien qui fête ses 75 ans cette année, environ 14 % des aliments produits pour la consommation humaine sont perdus annuellement avant d'arriver sur le marché de gros. Les pertes et le gaspillage de produits alimentaires coûteraient à l'humanité plus de 400 milliards de dollars par an, d'après M. Guei. Paradoxalement, au même moment, le rapport sur l'état de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde (Sofi), publié par la Fao en 2020, a révélé que 690 millions de personnes ont faim dans le monde, soit environ 10 % de la population mondiale. Malgré l'amélioration de la productivité agricole sur le plan mondial, plus de deux milliards de personnes sont encore touchées par les problèmes d'insécurité alimentaire. Pis, les effets de la pandémie de la Covid-19 pourraient faire basculer 130 millions de personnes en situation de faim chronique d'ici la fin de l'année à travers le monde.

Éradiquer la faim n'est pas chose aisée, cependant, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural avance quelques idées dont la mise en œuvre optimale pourrait aider à atteindre l'objectif Faim zéro » des Objectifs de développement durable (Odd). Moussa Baldé a identifié sept leviers majeurs parmi lesquels l'accroissement de la disponibilité et de l'accessibilité d'aliments variés et nutritifs, la conception et la mise en œuvre de politiques et programmes sensibles à la nutrition, l'amélioration des politiques alimentaires et agricoles... .

Moussa Baldé a salué la contribution du secteur privé aux efforts de l'État dans la lutte contre les carences en micronutriments. Selon lui, 195 tonnes de sel iodé sont produits par les exploitants artisanaux, 164 000 tonnes de farine boulangère enrichie en fer et acide folique produite par les minoteries et 40 956 tonnes d'huile enrichie en vitamine A. Par ailleurs, dans le cadre du plan d'action de la présente édition de la Journée mondiale de l'alimentation, il a annoncé une activité pilote de microjardinage dans un certain nombre d'établissements scolaires de la capitale. « Il faut accorder plus d'attention aux jardins d'écoles qui constituent un solide outil dans les enseignements-apprentissages pour développer précocement la conscience agroécologique tout en leur enseignant de précieux principes de nutrition », a soutenu le ministre.

Le riz et les productions horticoles en plein boom dans la vallée

La Sahélienne d'entreprise de distribution en agrobusiness (Sedab) et la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta (Saed) sont les parrains de l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'alimentation. Occasion saisie par le directeur général adjoint de la Saed, société créée en 1965, de revenir sur les performances enregistrées dans la vallée ces dernières années. En effet, selon Amadou Thiam, la mise en œuvre du Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar) dans la vallée a permis de « battre tous les records ». Ceci, aussi bien en termes de superficies cultivées que de rendements et de production. Par exemple, il a confié que le riz est passé de 320 000 à 480 000 tonnes, correspondant à 300 000 tonnes de riz blanc, soit une contribution de 35 % sur les besoins de consommation en riz au niveau national.

Par ailleurs, le gel des importations d'oignon, opéré par l'État avec l'adhésion de tous les acteurs, a contribué, d'après le Dga de la Saed, à l'augmentation de la production qui est passée de 95 000 à 135 000 tonnes. « Ce qui fait de la vallée du fleuve Sénégal la première zone de production de ce produit horticole », selon M. Thiam. La même tendance est notée dans la filière agro-industrielle de la tomate. En effet, Amadou Thiam a informé que la production de tomate fraîche est passée de 50 000 tonnes en 2014 à 78 000 en 2019. Cette production représente 13 000 tonnes de tomate concentrée, soit 60 % des besoins nationaux, a-t-il précisé.