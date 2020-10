Maroc: Meknès - Interpellation de trois individus pour trafic de drogue et de psychotropes

Rabat — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Meknès sont parvenus, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller, samedi matin, trois individus pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.

L'interpellation des mis en cause, âgés entre 20 et 22 ans et aux antécédents judiciaires, a eu lieu à leur arrivée à bord d'un autocar de transport des voyageurs en provenance d'une ville du Nord du Royaume, au niveau d'un point de contrôle à l'entrée de Meknès, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'opération de fouilles effectuées a abouti à la saisie de 2.543 comprimés de psychotropes de type "Ecstasy" et "Rivotril", de doses de cocaïnes en plus d'armes blanches et de téléphones portables, ainsi que d'une somme d'argent qui pourrait provenir de recettes de ces activités criminelles, selon la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les ramifications éventuelles de cette activité illicite et d'identifier l'ensemble des actes criminels attribués aux prévenus, conclut la DGSN