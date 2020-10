Algérie: Ghardaïa - Les jeunes appelés à fédérer leurs efforts pour construire l'Algérie nouvelle

Ghardaia — Le ministre de l'énergie, Abdelmadjid Attar a exhorté samedi à partir de Ghardaïa l'ensemble des jeunes à fédérer leurs efforts pour construire "l'Algérie nouvelle, l'Algérie des startup" permettant de relancer l'économie nationale.

S'exprimant à l'ouverture d'une journée d'étude sur "la promotion des micro-entreprises, des startup et la préservation de l'environnement dans le secteur de l'énergie", en présence des ministres délégués auprès du Premier ministre chargés de l'Environnement saharien, de l'Economie de la connaissance et des startup, et de la Micro-entreprise, respectivement Mrs Hamza Al Sid Cheikh, Yacin El-Mahdi Oualid et Nassim Diafat, le ministre de l'Energie a souligné que "l'Algérie ne peut se construire qu'avec l'égalité des chances et en donnant l'occasion aux jeunes d'exprimer et de promouvoir leurs compétences et idées pour la création de richesse et de l'employabilité des jeunes" .

Pour leur part, les ministres délégués ont insisté lors de leurs interventions sur la nécessité de l'intégration de l'approche "redevabilité sociale" pour améliorer le système de création de micro- entreprises et startup.

"Toutes les actions que nous menons s'inscrivent dans l'amélioration du processus de création des startup par une approche de "redevabilité sociale" qui consiste en un processus proactif de participation citoyenne des jeunes dans le lancement de leurs projets par un échange d'information à double sens, entre les jeunes et les responsables" , ont-ils-souligné.

Pour eux, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme du Gouvernement visant la relance et le développement des activités sectorielles et le développement de l'innovation et la création des postes d'emploi pour les jeunes.

Elle constitue également, une occasion pour les jeunes et les universitaires pour s'informer et connaître les importantes opportunités d'investissement offertes par les différents secteurs tels l'Energie et l'environnement, ont-ils indiqué.

De son côté, l'initiatrice de cette journée d'étude, Mme Aicha Tagabou a soutenu que l'initiative vise à mettre en contact les différents partenaires (les jeunes, les responsables) pour encourager le développement des micro-entreprises et des startup".

Auparavant, le panel des ministres et les autorités locales se sont recueillis à la mémoire des martyrs à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'émigration,marquant le 59e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961.

La délégation ministérielle a visité une exposition sur les travaux des micro-entreprises de la wilaya de Ghardaïa.

Des communications sur des thèmes relatifs aux opportunités d'investissement pour les micro-entreprises et start-ups ainsi que les opportunités dans le domaine de la valorisation des déchets auprès des filiales de Sonelgaz, les mécanismes à mettre en œuvre pour faciliter l'accès des micro-entreprises et des startup aux marchés lancés par Naftal ainsi que l'entreprenariat vert et durable, partenaire de la protection de l'environnement, seront présentées par des experts au cours de cette journée.

Trois panels sur l'innovation et le développement durable seront également à l'ordre du jour de cette journée.En marge de cette rencontre, les ministres effectueront une visite de terrain pour s'enquérir des installations de leurs secteurs.