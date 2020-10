Algérie: Les citoyens appelés à accompagner les mesures de protection contre la Covid-19

Alger — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a appelé les citoyens à accompagner les efforts des pouvoirs publics visant leur protection et la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ainsi que les mesures de prévention et d'atténuation prises pour la reprise progressive des activités économiques, sociales et éducatives, indique samedi un communiqué du ministère.

Les citoyens doivent faire montre d'un "sens élevé de responsabilité" et de "respect scrupuleux" des gestes barrières et des protocoles sanitaires préconisés, notamment la distanciation physique, le port du masque et l'évitement des rassemblements, afin que les mesures préventives appliquées précédemment ne soient pas réimposées, précise le communiqué.

Des mesures qui ont permis, depuis des mois, de stabiliser "notablement" la situation sanitaire et d'éviter les scénarios complexes comme c'est le cas dans de nombreux pays du monde, a encore indiqué le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Toutes ces mesures n'avaient pas empêcher, pour autant, d'enregistrer des victimes parmi les citoyens et les différents corps professionnels, en particulier le corps médical, rappelle la même source.