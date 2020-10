Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Bolasie attendra le mercato d'hiver à Everton, Bokila en D3 Belge

Il n'y a pas eu d'issue pour Bolasie à la fin du mercato en Angleterre qui reste en Everton où il ne jouera pas, alors que Bokila va évoluer en D3 belge à The Sport.

Yannick Bolasie n'a pas pu trouver un club où rebondir après avoir été notifié par le coach d'Everton, l'Italien Carlo Ancelotti qu'il n'entrait pas dans ses plans. Il était sur le point de rejoindre Middlesbrough en Championship (la D2 anglaise) où évolue un autre international congolais, Britt Assombalonga, mais ce transfert n'a pas été effectif car le délai du temps de mercato anglais a été dépassé. « Déçu que le deal ne se soit pas fait. Signé et envoyé avec beaucoup d'espoir avant 19h, de mon côté, j'étais prêt à faire de nombreux sacrifices [... ] tout ce que je vais dire ce que je remercie Neil Warnock que j'apprécie énormément et je souhaite le meilleur pour Middlesbrough cette saison ».

En fait, Yannick Bolasie devrait rejoindre le club entraîné par Neil Warnock, son ancien entraîneur à Crystal Palace. « Maintenant, je me concentre sur Everton et je continue de travailler dur tous les jours comme je l'ai fait et je serai prêt quand on m'appellera pour faire ce qui est nécessaire. Les vrais savent que je parle avec le coeur, rien de plus rien de moins », a déclaré l'international congolais de 31 ans, ancien de Crystal Palace en Angleterre, avant de rejoindre Everton et de connaître un temps d'arrêt d'une année à cause d'une vilaine blessure. Il s'est ensuite relancé à Anderlecht de Belgique, et au Sporting du Portugal, avant de revenir à Everton où il fait partie des joueurs priés de chercher ailleurs par Ancelotti. Avant Middlebrough, Yannick Bolasie a intéressé Besiktas en Turquie et Crystal Palace en Premier League Anglaise, mais les négociations n'ont pas abouti. Il va donc consommer une année de contrat avec Everton, pratiquement sans jouer et s'en aller comme joueur libre.

Un autre attaquant congolais qui était dans le dur, c'est Jérémy Bokila. Libre de tout contrat depuis son départ de Keçiörengücü (D2 Turquie), il a signé à The Sport (D3 Belgique). L'ancien joueur d'Hatayspor (D2 Turquie) n'a marqué un seul but avec Keçiörengücü en 12 apparitions, lui qui est arrivé dans ce club en deuxième partie de la saison 2019-2020. A 31 ans, c'est le quinzième club de cet attaquant international congolais formé aux Pays-Bas et qui a roulé sa bosse en Belgique, en Russie, au Qatar, en Turquie et en Roumanie.

En provenance de son club formateur de Milton Keynes Dons (D3 Angleterre), le binational Samuel Tshiayima Nombe (21 ans) va en prêt avec option d'achat à Luton Town (D2 Angleterre). Avec cinquante-neuf matchs à son actif avec Milton Keynes Dons et sept buts depuis février 2018, le jeune attaquant va devoir confirmer son talent à Luton Town où évolue un autre congolais des parents, et cadre à Luton Town, Pelly-Ruddock Mpanzu. Binational congolais, Peter Kioso est pour sa part prêté pour le reste de la saison à Bolton Wanderers (D4 Angleterre) par Luton Town (D2 Angleterre). Ce jeune arrière latéral droit congolais (22 ans) a été lu homme du match lors d'un match de Coupe de la Ligue contre Manchester United. Arrivé en janvier en provenance d'Hartlepool United (D5 Angleterre), il est prêté en vue d'accumuler du temps de jeu, en attendant son retour de prêt la saison prochaine.