Angola: Covid-19 - La gouverneure de Cunene veut des mesures d'hygiène plus strictes

Ondjiva — La gouverneure de la province de Cunene, Gerdina Didalelwa, a demandé vendredi, à Ondjiva, à la population de renforcer les mesures de sécurité et d'hygiène pour empêcher la propagation du virus Covid-19.

La province de Cunene recense 32 cas positifs de Covid-19, dont trois se sont déjà rétablis et 29 sont actifs.

Cunene compte actuellement sept centres de quarantaine institutionnels.

S'exprimant lors du premier gala provincial du Prix Femme de mérite dans les zones rurales, faisant allusion au 15 octobre, Journée internationale de la femme rurale, Gerdina Didalelwa, a souligné la nécessité de continuer à se laver les mains avec de l'eau et du savon ou les désinfecter avec du gel hydro-alcoolique, porter le masque et respecter la distance physique.

La gouverneure a exhorté les femmes à renforcer les actions de sensibilisation contre Covid-19, dans leurs localités, afin que les familles soient plus informées et plus vigilantes dans la lutte contre l'ennemi invisible répandu dans le monde.

Gerdina Didalelwa a salué le dévouement des femmes rurales qui, malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées, restent fermes et déterminées à servir dans les campagnes et à contribuer à l'augmentation de la production agricole et à la gestion des familles.