Soudan: La localité de Gaissan se prépare pour accueillir les réfugiés retournant d'Éthiopie

Damazine — La localité de Gaissan dans l'État du Nil Bleu a achevé ses préparatifs pour le retour d'un grand nombre de réfugiés soudanais venant d'Éthiopie et de personnes déplacées d'autres localités de l'État dans leurs foyers, à la suite de la signature de l'Accord de paix historique signe récemment à Juba.

Amir Essa Zaid, directeur exécutif de la localité, a indiqué à la SUNA que la localité de Gaissan a été affectée par les guerres et les conflits qui ont eu lieu dans l'État, ainsi que par le haussement du réservoir de Rossairis ce qui a conduit au déplacement et d'asile de plusieurs de ses citoyens vers les localités de Damazine, de Rossairis et l'Éthiopie.

Il a expliqué qu'un certain nombre personnes déplacées et de réfugiés ont retourné volontairement de l'État d'Éthiopie, soulignant que la paix qui a été signée récemment à Juba au Soudan du Sud entre le gouvernement soudanais et les mouvements de lutte armée fera un saut qualitatif sans précédent pour la population locale.

Amir a appelé les organisations et organismes d'appui à fournir une assistance pour reconstruire les infrastructures et préparer les zones de retour, en particulier les établissements d'enseignement et de santé.