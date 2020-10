Maroc/Egypte: Raja vs Zamalek, l'avant-match

Avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020 entre le Raja du Maroc et Zamalek d'Egypte au Complexe Mohamed V de Casablanca prévue le dimanche 18 octobre 2020, CAFOnline.com s'est entretenu avec les entraîneurs et capitaines des deux équipes.

Jamal Sellami (Entraîneur, Raja)

C'est un match très important pour nous. Nous venons de remporter la Ligue marocaine et nous devons maintenant porter notre attention sur la mission continentale. Les matchs entre équipes marocaines et égyptiennes sont toujours difficiles et se décident sur de petits détails. J'ai une grande confiance en mes joueurs.

Nos supporters nous manqueront à cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, mais nous jouerons pour avoir un résultat convaincant à domicile avant de nous rendre en Egypte pour le match retour. Notre objectif est de remporter la Ligue des champions pour la quatrième fois.

Mohsine Moutouali (Capitaine, Raja)

Nous savons bien à quel point ce match est immense. Nous voulons un résultat positif qui rendra la mission à l'extérieur un peu plus facile. Zamalek a une équipe solide avec des joueurs talentueux, et ils méritent d'être à ce stade. Ce sera un match difficile, mais avec notre esprit d'équipe et notre moral élevé après avoir remporté la ligue, nous espérons atteindre notre objectif qui est le titre en Ligue des Champions.

Jaime Pacheco (Entraîneur, Zamalek)

Nous avons joué cinq matchs en 15 jours et mes joueurs sont épuisés, et j'espère que cela n'aura pas d'incidence sur un match aussi important. Nous sommes face aux champions marocains, que je félicite pour avoir remporté le championnat. Nous montrerons notre caractère et notre ambition car notre objectif est d'atteindre la finale.

C'est une confrontation en deux manches et le match retour décidera qui ira en finale. Avoir le match retour à domicile est un avantage, mais uniquement théorique. Tous les demi-finalistes sont de bonnes équipes et les chances sont égales.

Mahmoud Abdel Razek "Shikabala" (Capitaine, Zamalek)

La suspension du football pendant près de six mois a affecté toutes les équipes, en particulier nous parce qu'avant la pandémie, nous étions en pleine forme. Mais nous sommes de retour maintenant et nous espérons pouvoir atteindre notre objectif. Nos supporters ont besoin de ce titre et nous nous concentrons sur cet objectif. Jouer à huis clos donne une chance à 50-50 à domicile ou à l'extérieur.