Afrique: Illumination du Colisée de Rome à l'occasion du 75ème anniversaire de la FAO et de la Journée mondiale de l'alimentation

communiqué de presse

Rome — Deux ministres italiennes et la maire de Rome se joignent au Directeur général de la FAO lors de l'illumination du Siège de l'Organisation

Plusieurs représentantes des autorités italiennes se sont jointes à M. QU Dongyu, Directeur général de la FAO, lors de la présentation de deux projections lumineuses à Rome (l'une au Siège de la FAO et l'autre au Colisée) célébrant le soixante-quinzième anniversaire de l'Organisation, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation.

Ce spectacle, qui rend un hommage émouvant à la FAO et à son travail, salue également les héros de l'alimentation et encourage la solidarité mondiale en faveur de la transformation des systèmes alimentaires. Il sera projeté jusqu'au dimanche 18 octobre sur la façade du Siège mondial de l'Organisation, viale Aventino.

«Aujourd'hui, en cette période si particulière, nous célébrons avec émotion le soixante-quinzième anniversaire de la FAO et le quarantième anniversaire de la Journée mondiale de l'alimentation», a déclaré le Directeur général au moyen d'une application mobile de haute technologie qui lui a permis de traduire ses propos du chinois vers l'italien.

«Alors qu'une nouvelle ère se profile à l'horizon et que de nouvelles missions et de nouvelles tâches nous attendent, nous poursuivrons nos efforts sans relâche jusqu'à ce que nous ayons atteint nos objectifs. Allons de l'avant, main dans la main! Merci!» a-t-il conclu.

La Vice-Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Italie, Mme Emanuela Del Re (représentant le Ministre, M. Luigi Di Maio), la Ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières de l'Italie, Mme Teresa Bellanova, et la maire de Rome, Mme Virginia Raggi, ont participé à la manifestation, aux côtés du Président indépendant du Conseil de la FAO, M. Khalid Mehboob.

Elles ont félicité le Directeur général à l'occasion du soixante-quinzième anniversaire de la FAO et ont salué la contribution de l'Organisation à la lutte contre la faim, en particulier dans le contexte difficile lié à la pandémie du COVID-19.

Mme Del Re a déclaré qu'il y avait «un petit bout d'Italie» dans chacun des trois organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome et que son pays soutenait la FAO dans la réalisation de son objectif qu'était l'élimination la faim. Elle a souligné que la célébration d'aujourd'hui était à la fois celle des Italiens et de l'Organisation, et a appelé l'attention sur la coalition en faveur de l'alimentation, lancée récemment. Cette initiative mise en place à l'instigation de l'Italie et dirigée par la FAO vise à s'attaquer aux effets à long terme de la pandémie du COVID-19 sur l'alimentation et l'agriculture.

Mme Bellanova a insisté sur le fait que la sécurité alimentaire était la priorité absolue et sur l'importance que l'Italie accordait au droit à l'alimentation. Elle a indiqué que le Gouvernement italien travaillait actuellement avec ses partenaires européens à la promotion de systèmes agroalimentaires durables et entendait faire figurer ce sujet à l'ordre du jour du G20 lorsque l'Italie en assurerait la présidence, en 2021.

Mme Raggi s'est dite fière que Rome héberge les trois organismes des Nations Unies chargés de l'alimentation. Elle a évoqué les effets de la pandémie du COVID-19 sur les systèmes de santé publique et les systèmes alimentaires du monde entier, en soulignant l'importance de la solidarité entre les personnes face à ces difficultés.

Le spectacle de projection lumineuse n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la collaboration du Gouvernement italien et de la municipalité de Rome.