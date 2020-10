Togo: Le report de la rentrée des élèves se précise

Les doutes sur la rentrée scolaire, du moins le retour des élèves en classe à compter du 26 Octobre prochain se précisent.

Si certaines informations de ce jour fixent en prélude à la rentrée, une rentrée dite pédagogique des enseignants, d'autres voient les élèvent en classe en Novembre. Tout ceci, à la suite d'une rencontre ce Vendredi entre le gouvernement et les fédérations syndicales de l'éducation.

D'après nos confrères de Nouvel echo qui citent certaines sources qui ont certainement pris part à la rencontre, "la rentrée de cette année se fera en deux étapes selon les autorités en charge de l'éducation. La première étape sera celle des enseignants que l'on désigne par rentrée pédagogique. Elle consistera à former d'abord les enseignants sur la pédagogie et éventuellement sur les nouvelles mesures d'enseignement en relation avec la crise sanitaire. La seconde étape concernera la rentrée proprement dite des élèves qui suivra après la formation des enseignants".

Aussi, rappelle le confrère, "les syndicats de l'éducation ont, à travers les courriers, invité le gouvernement, il y a quelques jours, à ouvrir un cadre de discussions en vue de trouver des solutions concernant les dispositions à prendre en cette période de la lutte contre le COVID-19 et l'amélioration de la prime spécifique à la fonction enseignante prévue par le protocole d'accord avant la rentrée scolaire. Des indiscrétions révèlent que cette question de primes reste toujours sans solution malgré les deux rencontres qui ont déjà eu lieu entre le gouvernement et les syndicats". Ce qui jette encore plus de doute sur la rentrée scolaire et laisse imprévisible la réaction que pourront avoir les responsables syndicaux et des enseignants si jamais ils n'ont pas gain de cause précisément sur ce point des primes, et au même moment où les enseignants volontaires eux, brandissent déjà un mot d'ordre de grève, avec pour revendication, leur intégration.

On attend de voir.