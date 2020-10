Ile Maurice: Drogue sur le «LSS Success» - Complicité dans le port - les deux Mauriciens interrogés lundi

Ils font tous deux l'objet d'une charge provisoire d'importation de drogue. Shakill Baulum, senior lasher à la Cargo Handling Coorporation (CHC), âgé de 50 ans, et Shaheer Gaungoo, un contracteur de 42 ans, seront interrogés par la police le lundi 19 octobre. Arrêtés mardi dans le sillage de la saisie de cannabis d'une valeur de Rs 30 millions, retrouvé à bord LSS Success le 13 juin, ils ont comparu en cour de district de Port-Louis, le même jour. Mais la police ayant objecté à leur remise en liberté, ils sont retournés en cellule.

Lundi, Inder Singh Partap, Supernumary, qui a arrêté dans cette même affaire avec trois de ses complices, Bhavesh Wagadre (2nd Officer) ; Bhupendra Singh (Seaman) et le tanzanien Bhavesh Girish Zalera, apprenti, a été soumis à un interrogatoire. Ses révélations ont été cruciales pour déterminer l'identité de ses complices locaux, qui ont été arrêtés le même jour.

Le Supernumary a confié aux enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) du port qu'il connaît Shakill Baulum à travers des échanges WhatsApp. Par rapport à Shaheer Gaungoo, il l'aurait déjà rencontré en personne en Afrique du Sud. Ce dernier, a-t-il affirmé, lui avait demandé de transporter de la drogue. Lors d'une parade d'indentification qui a eu lieu lundi, Inder Singh Partap les a positivement identifiés. Toutefois, lors de leur arrestation, les deux hommes avaient nié toute participation dans cette affaire de trafic de drogue sur le LSS Success, battant pavillon panaméen.

Connexions politiques

Le Senior lasher de la CHC ne serait pas un inconnu dans le giron politique. Depuis son arrestation, il fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Bruneau Laurette a attiré l'attention sur une photo de Shakill Baulum posant aux côtés du Premier ministre. Se connaissent-ils ? s'est interrogé l'activiste. Sollicité pour une réaction, Ken Arian, conseiller au Prime Minister's Officer, nous a gentiment dit qu'il ne ferait pas de déclaration.

Le 25 juin 2019, cinq démissionnaires du Parti travailliste (PTr) de la circonscription no 2 vont rejoindre le MSM. Parmi Shakill Baulum aux côtés de Faridah Edahtally, Vincent Ramart, Reshad Abdool Raman et Hossenbocus Chuttoo. Lors d'une conférence de presse, Shakill Baulum est aussi présent pendant que le porte-parole Hossenbocus Chutoo souligne les mesures positives de Pravind Jugnauth pour le progrès du pays dont le salaire minimal et l'augmentation de la pension de vieillesse.

Selon nos renseignements, Shakill Baulum a également fait campagne aux côtés d'Abdullah Hossen, membre du Muvman Liberater, lors des élections de 2019 dans la circonscription no 2, Port-Louis Sud et Port-Louis Central. Sollicité pour une réaction, Abdullah Hossen dit pourtant ne pas connaître le Senior lasher. Même son de cloche du côté de Rashid Beebeejaun. Joint au téléphone, il déclare : «10 000 dimounn mo koné». En effet, nous avons appris que Shakill Baulum a aussi été activiste du PTr et fait campagne dans la circonscription no 2. Il aurait souvent été vu aux côtés de Rashid Beebeejaun.

C'est en 2008 que Shakill Baulum rejoint la CHC. Il est, à cette époque, proche des Rouges, alors au pouvoir. Il est recruté comme Lasher, soit engagé au niveau de l'opération de conteneurs. C'est en 2016, en tant que représentant de la Port-Louis Maritime Employees Association, qu'il est élu Workers' Director. Il en est membre du conseil d'administration jusqu'à 2018. Selon des sources, il devient alors Senior lasher, un poste créé pour deux personnes et contesté l'an dernier par un syndicat. Avec cette arrestation, il risque une mise à pied, voire un licenciement s'il est trouvé coupable dans cette affaire.

Nous nous sommes rendus chez lui hier à Vallée-Pitot. Son épouse n'a pas voulu faire de déclaration vu qu'une enquête est en cours et que l'interrogatoire de son mari débutera lundi.