Soudan: Farah discute avec la FAO de la création d'un centre pour les maladies transfrontières

- Le ministre par intérim des ressources animales, le Dr Adel Farah Idris, a affirmé l'intention du ministère de créer un centre pour les maladies transfrontalières au Soudan.

Lors d'une réunion à son bureau dimanche avec le directeur de pays et représentant de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Soudan Dr Baba Ghana Ahmadu, le Dr Farah a examiné les possibilités de créer un centre au Soudan pour lutter contre les maladies transfrontières qui affectent l'animal secteur des ressources et de ses exportations, en plus des moyens d'indigéniser l'industrie des vaccins au Soudan, soulignant l'importance du centre dans le suivi de la chaîne alimentaire, les maladies transmises par l'homme et l'animal et le respect des exigences internationales pour accéder aux marchés mondiaux.

Le ministre des Ressources animales a annoncé que, grâce à l'indigénisation de l'industrie des vaccins, le Soudan déchirera le projet de loi sur la vaccination d'ici 2021, soulignant que le ministère, à travers des études qu'il a menées, a constaté que la valeur des vaccins importés pourrait en établir plus d'un usine, surtout que le Soudan est qualifié pour cela par ses cadres professionnels et ses intrants de production.

Le ministre a salué le rôle de la FAO dans le soutien du secteur des ressources animales à travers la mise en œuvre de projets de moyens de subsistance et de sécurité alimentaire.

Pour sa part, le représentant de la FAO au Soudan a affirmé la coopération de l'organisation avec le secteur des ressources animales pour son importance économique pour le Soudan.