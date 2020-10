Soudan: 13 gins et ateliers de mécanique et d'ingénierie retournent au projet d'Al-Gazeera

La direction du projet Al-Gazeera a célébré, dimanche à Marangan en accueillant 13 cotonniers à Marjanjan, Al-Hasahisa et Al-Bakeer, en plus de plusieurs ateliers de mécanique et d'ingénierie.

Pour sa part, le gouverneur du projet a assuré que le retour des égreneuses et des ateliers au projet représente un réel ajout à la renaissance et au développement du projet insulaire pour renforcer ses rôles dans la prochaine période pour soutenir l'économie nationale en augmentant la production, en améliorant la productivité et l'exportation pour atteindre la valeur ajoutée.

Le gouverneur a appelé l'État à soutenir le projet en finançant la récolte de coton et en augmentant ses superficies pour couvrir les besoins des égreneuses de coton.