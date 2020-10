Guinée: Élection présidentielle 2020 - Cellou Dalein Diallo toujours confiant de sa victoire

Le président de l'Union des forces democratique de Guinée (UFDG), a accompli son devoir citoyen dans la commune de Dixinn. Après avoir s'acquitté de son devoir, Cellou Dalein Diallo, est très confiant de remporter les élections présidentielles au soir du 18 octobre.

<< Je me suis acquitté de mon devoir civique en votant avec beaucoup de confiance. Je rentre d'une brillante campagne et ma délégation a bénéficié d'un accueil chaleureux à l'intérieur et surtout à Conakry. La population a exprimé sa confiance et sa détermination à promouvoir l'alternance dans le pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, même dans le camp d'en face, sur la victoire du candidat de l'ANAD et de l'UFDG>>, se felicite le premier responsable de de l'Ufdg.

Selon lui, la stratégie qui est en train d'être élaborée de l'autre côté, c'est comment tricher. « Parce que M. Alpha Condé ne veut pas renoncer à son désir de s'octroyer une présidence à vie>>.

Parlant de sa victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre, l'ancien premier Ministre :<< Je n'ai aucun doute quant à l'issue de ce scrutin. C'est pourquoi, je ne souhaite pas que des violences viennent perturber le scrutin et compromettre peut-être dans une certaine mesure ma victoire. Il n'y a pas de risque zéro en la matière. Je viens de parler avec nos responsables à Kankan où il y avait des centaines de soutiens à ma candidature qui étaient inattendus. Ça a été une surprise et la réaction d'Alpha Condé a été comme toujours la violence. On a détruit tous les symboles de l'UFDG, chassé nos militants. Beaucoup sont répartis d'ailleurs dans leur région d'origine. Mais ceci dit, les jeunes restent mobilisés là-bas pour sécuriser le scrutin>>, s'est réjoui Cellou.