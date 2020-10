Afrique: RFI Mandenkan fête ses 5 ans - Quel bilan ?

RFI Mandenkan fête ses 5 ans cette semaine. Avec notamment les financements de l'Agence française de développement, la radio du monde a pu développer une nouvelle langue, la 15e. Elle sera d'ailleurs bientôt suivie de la 16e en décembre avec l'ouverture d'une antenne en Fulfuldé, la langue peule.

À terme, une quarantaine de personnes devraient travailler à Dakar, où le siège a été installé voilà un an. Une nécessité, selon la présidente directrice générale de France Médias Monde, pour étendre l'auditoire de RFI et pour promouvoir le dialogue entre cultures et communautés dans cette Afrique de l'Ouest frappée par de nombreux conflits et violences.

On estime à 40 millions le nombre de personnes qui parlent ou comprennent le mandenkan en Afrique de l'Ouest. Ses locuteurs sont principalement situés au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée, mais il existe aussi des foyers « mandingophones » au Sénégal, en Sierra Leeone et au Liberia.

Les programmes de RFI Mandenkan sont diffusés de 8h à 8h30 et de 12h à 12h30 TU, en partie sur les relais FM de RFI dans les zones linguistiques concernées, aux côtés de l'antenne en français, sur les ondes courtes, sur le numérique et à travers un réseau de radios partenaires. Tout au long de la semaine, RFI Mandenkan propose tout au long de la semaine prochaine une programmation spéciale.