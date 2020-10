Cote d'Ivoire: Kouadio Konan Bertin - "Faites-moi confiance. jamais, je ne tromperai les ivoiriens"

Le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin était le samedi 17 octobre 2020 à M'Bonoua dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection du président de la République le 31 octobre 2020.

S'adressant à ses parents maternels, le candidat Kkb a dit : « On ne peut pas diriger un pays comme la Côte d'Ivoire si on ne le connait pas.

Pendant 30 ans, j'ai servi au plus haut sommet du parti du président Félix Houphouët Boigny, le Pdci-Rda. Pendant 30 ans, j'ai appris à connaître les Ivoiriens. J'ai appris à connaitre nos coutumes.

J'ai appris à connaître nos traditions et nos valeurs. Chers parents, j'ai 52 ans, c'est normal et c'est l'âge qu'il faut pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous me connaissez. En 30 ans de pratique politique, je ne vous ai pas habitué au mensonge.

Depuis que je fais la politique, je ne connais qu'une seule vérité, celle qui protège et qui oriente le peuple de Côte d'Ivoire. Depuis quelques temps, on me traite de tous les noms. "Kkb est vendu, corrompu. Alassane l'a acheté. Il veut fuir le pays avec ses enfants".

Nous nous connaissons dans ce pays. Je ne suis pas de ceux qu'on achète. Je suis un homme de conviction. Personne sur cette terre ne peut me manipuler. Et je suis dans ce milieu, la politique, pour faire ce qui est bon à mon sens pour les Ivoiriens. Et ce qui est bon pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est qu'on aille aux élections.

Je n'ai pas dit que les conditions sont réunies. Je n'ai pas dit qu'on n'a rien à reprocher à la Cei, au contraire.

Mais dans ce pays-là, depuis que Houphouët Boigny est mort, qui peut me dire qu'un jour, on a été à des élections avec des conditions à 100% réunies ? Tout ce que je dois faire, c'est pour protéger vos vies.

Voici la raison pour laquelle je suis en politique. Tout ce qui peut diviser les Ivoiriens, Kkb n'est plus dedans. Je veux rassembler les Ivoiriens. Vous avez trop souffert. Nous passons notre temps à faire autre chose que l'essentiel.

Ce que je veux vous demander, c'est de me faire confiance. Moi, je vous fais confiance, faites-moi confiance. Jamais, je ne tromperai les Ivoiriens.

Je demande aux Ivoiriens de me faire confiance. Et mon souhait, c'est de pouvoir éclairer ce peuple et le guider vers un lendemain meilleur en suivant les vraies traces de Félix Houphouët Boigny pour le bonheur de la Côte d'Ivoire ».

Le candidat Kkb, , entend valoriser le manioc au même titre que le Café et le Cacao une fois à la tour de contrôle du pays .