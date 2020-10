Angola: Le nouveau siège de l'Archive Nationales coûte 97 millions de dollars

Luanda — Quatre-vingt-dix-sept millions de dollars représentent le coût de la construction du nouveau siège de l'Archive Nationale d'Angola, qui sera inaugurée cette année, dans le cadre des célébrations du 45e anniversaire de l'indépendance nationale.

Le budget initial de 72 millions de dollars a été augmenté de 25 millions de dollars, ces derniers étant destinés aux actions d'interconnexion de l'électricité, de l'eau, des ajustements finaux et des équipements, selon l'Angop.

"Nous inaugurerons, cette année, les nouvelles installations de l'Archive Nationale d'Angola, gardienne de la mémoire, de l'histoire et de la culture du peuple angolais", a annoncé le Président de la République, João Lourenço, dans son discours sur l'état de la nation, prononcé le 15 octobre.

Selon ANGOP, la propriété, qui a commencé à être érigée en 2008, sur une superficie de quatre (4) hectares, compte 30 540 mètres carrés de construction, sur un total de cinq (5) étages.

Il est situé dans une zone stratégique à côté du campus de l'Université Agostinho Neto, à proximité du stade 11 de Novembro, à Luanda.

La nouvelle Archive Nationale d'Angola comprendra, entre autres installations, 69 salles de classement, 39 bureaux, deux laboratoires, trois (3) salles d'exposition, deux auditoriums et neuf (9) salles de formation.

Le bâtiment s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda du Plan national de développement, qui prévoit, pour le domaine de la culture, entre autres objectifs, la mise en place du système national des archives.

L'infrastructure, dont la construction est confiée au Bureau des travaux spéciaux (GOE), permettra l'amélioration correcte de l'hébergement de la documentation existante dans l'Archive nationale d'Angola, ainsi que l'incorporation des documents produits après 1975 par les organes souverains.

Ces fichiers seront transférés à cette institution, dans le but d'améliorer la conservation et la qualité des services dans l'accès des chercheurs et des étudiants à sa collection.

L'Archive nationale d'Angola, en abrégé ANA, sont une personne morale de droit public, du secteur administratif, dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative, financière et patrimoniale.

Son objectif principal est de coordonner la politique nationale d'archivage, d'évaluer, de collecter, de classer, de conserver et de diffuser les documents de valeur archivistique et historique, de formuler des directives générales et de superviser méthodologiquement le fonctionnement du système national d'archives.

Créées par le décret n ° 51/09 du Conseil des ministres du 16 septembre 2009, l'Archive nationale d'Angola a son siège actuel sur l'avenue Félix Machado, n ° 49 r / c, centre-ville de Luanda.