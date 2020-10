Egypte: La ministre de la Culture assiste à l'inauguration du quatrième Forum international des arts des personnes à mobilité réduite

La ministre de la Culture assiste à l'inauguration du quatrième Forum international des arts des personnes à mobilité réduite

La ministre de la Culture, Dr. Inès Abdel Dayem, a assisté à la cérémonie d'inauguration du quatrième Forum international des arts des personnes à mobilité réduite "Nos enfants 2020", sous le slogan "Wahachtouna" ou "Vous nous avez manqué" dirigé par Soheir Abdel Kader et avec la participation de 36 pays arabes et étrangers.

Le Forum a été organisé sur le grand théâtre de l'Opéra, en présence de plusieurs ministres, personnalités publiques et artistes, dont l'ambassadrice Nabila Makram, ministre de l'Immigration et des Affaires égyptiennes à l'étranger, Dr. Névine El-Kabbag, ministre de la Solidarité sociale, Dr. Achraf Sobhi, ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr. Khaled Al-Anani, ministre du Tourisme et des Antiquités, et Dr. Hala Al-Saïd, ministre de la Planification.

Dr. Inès Abdel Dayem a déclaré que soutenir les personnes à mobilité réduite est un devoir éducatif et social et un message noble pour tous ceux qui s'intéressent aux affaires artistiques et culturelles, en suivant les étapes de leur intégration naturelle dans la société et la vie publique et en démontrant leurs énergies et leurs capacités.