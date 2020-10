Egypte: Al-Sissi ordonne de faciliter l'attribution d'unités dans les complexes industriels

Al-Sissi ordonne de faciliter l'attribution d'unités dans les complexes industriels

Le président de la République Abdel Fattah Al-Sissi, a ordonné d'offrir toutes les facilités pour l'attribution d'unités dans les complexes industriels.

Le Chef de l'Etat s'est réuni à cet égard ce dimanche avec le Premier ministre Moustafa Madbouly, la ministre du Commerce et de l'Industrie Névine Gamea et le chef de l'Autorité du Génie militaire Ihab al Far, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi.

Le Président a enjoint au ministère du Commerce de parachever les licences de ces unités et les mesures administratives, d'en délivrer le registre aux contractants, d'assurer des facilités de crédits pour l'achat des équipements et machines.

Mme Gamea a fait le point sur les complexes industriels au niveau de la république, les critères requis pour le choix des activités industrielles qui offrent essentiellement des opportunités d'emploi directs et indirects, et se focalisent sur les avantages compétitifs des gouvernorats et les demandes des zones où sont établis ces projets.

Elle a dressé le bilan de l'édition 2020, de l'exposition annuelle d'artisanat "Notre Patrimoine",que M. Al-Sissi a demandé de tenir dans plusieurs gouvernorats au long de l'année, dans le cadre d'une vision intégrée pour relancer les initiatives relatives aux industries artisanales.

La ministre a passé en revue les multiples programmes de soutien aux PME et micro entreprises mis en place de partenariat avec le Fonds "Tahya Misr", incluant des programmes de financement pour les différentes catégories (notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap et les femmes chefs de familles), dans tous les gouvernorats en vue d'améliorer leurs revenus.