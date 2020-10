Congo-Kinshasa: INRB - SANRU procède à la remise symbolique des tests et consommables Labo pour la Covid-19

Vendredi 16 octobre 2020, dans le cadre de son appui aux activités de la riposte contre la Covid19 en RDC, l'asbl SANRU a procédé à la remise symbolique au Secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, des tests et consommables Labo pour la COVID-19.

Ont pris part à cette cérémonie, Paul Basikila, représentant SANRU, Professeur Kaswa, représentant du secrétariat technique de la riposte, Mme Ferdinand Phanzu et Cie. De ce fait, au cours de la cérémonie, Paul Basikila, Représentant SANRU n'a pas manqué de vanter les actions menées depuis toujours par SANRU en République démocratique, citant les programmes contre le paludisme, tuberculose et VIH.

«SANRU a été choisie comme principal récipiendaire pour la plus grande partie du financement qui concerne premièrement l'atténuation de l'impact de la COVID-19 sur les trois programmes : VIH, Tuberculose et Paludisme», a fait savoir d'entrée le représentant SANRU. A l'en croire, SANRU va, par l'achat des équipements de protection individuelle, permettre à ce que les équipes de formation sanitaire puissent s'acquitter de leur travail chaque jour sans que cela ne puisse poser des problèmes que le pays a connus lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola où les populations avaient pratiquement déserté l'utilisation de service de santé. Aujourd'hui, plus que jamais, SANRU continue à soutenir la campagne de distribution de moustiquaires imprégnées à travers 5 provinces actuellement. Aussi, elle appuie les activités de la commission laboratoire par l'achat des tests des matériels de laboratoire.

Dans son discours, Paul Basikila a laissé entendre que face à la flambée épidémique, le meilleur rempart c'est de constituer un système de santé solide, efficace et résilient. D'où, à travers cet acte ô combien louable, l'Asbl SANRU apporte sa pierre à l'édifice dans la guerre contre la tuberculose, le paludisme et la Covid-19.

Le représentant du secrétariat technique/COVID-19, Dr Michel Kaswa, a tenu à saluer la remise des tests et consommables Labo pour la COVID-19 par SANRU. Il y a eu un certain nombre d'activités organisées par SANRU, qui ont été financées depuis les mois d'avril, mai et juin sur les activités de CREC notamment, les affiches à travers la ville de Kinshasa, la sensibilisation par les médias à travers le pays, à travers les réseaux sociaux, la mobilisation sociale avec l'organisation de caravane, sans oublier le soutien au Call Center en vue de permettre un feedback communautaire.

Le président du CCM RDC s'est réjoui d'assister à cette cérémonie et a remercié tous les acteurs et institutions impliqués dans la lutte contre la pandémie à coronavirus en RDC: «J'ai la conviction que ces intrants permettront d'accroître la capacité de diagnostic de l'INRB face à la demande de test de plus en plus croissant. Nous partageons le souhait de voir ces intrants être gérés avec parcimonie et en toute sécurité d'usage afin de mieux répondre au besoin de la population non seulement de Kinshasa mais aussi des provinces», a martelé le président de la CCM RDC.

Madame Fernandine Phanzu, Programm Manager malaria à SANRU, a signifié que cette remise officielle est la première commande de 27 600 tests covid-19 et 10 000 équipements de protection individuelle dont les masques. Elle a, par ailleurs, abondé en disant que le SANRU n'attend pas se limiter à faire des dons seulement à l'INRB mais qu'il est en train de distribuer aux zones de santé des provinces dont sept provinces déjà servies en équipements de protection individuelle pour permettre aux prestataires de continuer les soins dans les formations sanitaires ainsi qu'aux relais communautaires de continuer les soins au niveau communautaire.

Il sied de noter que pour SANRU, l'amélioration de la prévention, du dépistage et du traitement des personnes atteintes par la covid-19 demeurent les piliers fondamentaux de la politique de la réduction de la morbi-mortalité.

Pour ceux qui ne savent pas, SANRU (Soins de Santé primaires en milieu Rurale) est une Organisation Non Gouvernementale basée sur la foi chrétienne, dont le siège est à Kinshasa au numéro 76 de l'avenue de la Justice dans la commune de la Gombe. SANRU ASBL a une longue expérience dans le domaine de la santé publique en République Démocratique du Congo (RDC). Cela remonte à 1981, trois ans après le lancement du concept «santé pour tous et par tous» à la Conférence de ALMA ATA par l'OMS. En effet, SANRU a été parmi les premières organisations à mettre en œuvre le projet de création et revitalisation des Zones de santé en RDC pendant plus de trois décennies.