Congo-Kinshasa: SCULTKIN - Le Bureau de Coordination de la Plateforme des Cultures Urbaines de Kinshasa "CUB" installé

La Cérémonie d'installation du Bureau de Coordination de la Plateforme des Cultures Urbaines de Kinshasa, CUB "Cultures Urbaines na Biso" a vécu samedi 18 octobre 2020, à la halle de la Gombe, en présence de l'initiateur du projet SCULTKIN, l'artiste rappeur Alex Dende Esakanu alias Lexxus Legal ; d'Augustin Bikale, le représentant de l'UNESCO ; du Député national Ados Ndombabsi, des autorités urbaines ainsi que de l'ensemble des partenaires dudit projet. Ainsi, cette structure qui rassemble les artistes évoluant dans la capitale Kinshasa, est chapeautée par Jean-Pierre Kanku, assisté par huit membres.

Aussitôt installé, ce comité qui a un mandat de 3 ans non renouvelable, est appelé à prendre contact avec les autorités urbaines et à œuvrer inlassablement afin d'atteindre les objectifs qui lui seront assignés incessamment à travers une feuille de route. Au cours de cette cérémonie, l'initiateur du projet : «Structuration des acteurs des Cultures Urbaines de Kinshasa», a circonscrit le bien-fondé de cette démarche. A en croire Alex Dende Esakanu, le projet SCULTKIN a permis à tous les mouvements regroupant les disciplines-phares des cultures urbaines de Kinshasa de se mettre en ordre avec la loi, de quoi donner, à la même occasion, à l'autorité urbaine tous les arguments possible pour un rapprochement productif entre les acteurs des cultures urbaines et elle.

«Ce projet, à long terme, vise la création d'une Maison des Cultures Urbaines à Kinshasa, qui sera une première en RDC mais aussi pour toute la sous-région de l'Afrique Centrale. Cette Maison qui sera un lieu d'encadrement, de formation, de création, de production, de diffusion, d'échange démocratique et d'élaboration des politiques spécifiques , bref, un lieu où vont se croiser la vision de la ville sur ce secteur et les revendications légitimes des acteurs urbaines sur le devenir de leurs métiers», fait savoir Alex Dende. Ce, avant de préciser qu'une fois le Bureau de Coordination installé, Racine Alternative Asbl va continuer à assurer le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route qui sera élaborée, à faciliter le fonctionnement du réseau en appuyant techniquement et stratégiquement le bureau de la plateforme des cultures urbaines et s'associer à la gestion quotidienne du bureau de la plateforme en vue de partager son expérience dans la mobilisation des autres partenaires techniques et financiers.

Pour rappel, c'est depuis vendredi 28 juin 2019 que l'artiste Dende Esakanu alias Lexxus Legal avait procédé à la présentation du projet «Structuration des acteurs des Cultures urbaines de Kinshasa » (SCULTKIN). Lequel projet a pris naissance à travers une observation approfondie des stéréotypes que certaines personnes font à l'égard des artistes.