Guinée: Labé - Une soirée longue comme une journée sans pain

Après un vote marqué par une affluence particulière et une discipline et un calme qui auraient etonné les plus optimistes,la soirée dominicale a été consacrée au dépouillement. Un silence sépulcral sur la ville, des citoyens déterminés à défendre coûte que coûte leur suffrage et qui ont parfois suivi les calculs depuis les fenêtres des classes.

La chose était si préoccupante que les sages qui suivaient aussi le dépouillement par exemple du côté de Ndiolou précisément au centre DEL qui abritait trois bureaux ont enchaîné le Maghreb et la dernière prière du jour, histoire de ne pas beaucoup rater les détails du dépouillement.

Le Bv1 de Del finit le premier dans ce centre, puis le 3, le 2 mettant plus de temps. A l'ENI/CFP situation similaire, les bureaux 1,2 et 4 finissent les premiers et le 3 traîne des pieds.

Dans la cité de Karamoko Alpha, le vote ne peut avoir qu'une issue et il n'a pas fait exception, ici si personne ne le dit, l'inquiétude se lit sur les visages, et les coeurs oscillent entre espoir quand la synergie annonce des chiffres favorables à l'UFDG et inquiétude quand le RPG fait un bon score, tous les yeux guettent la moindre information, se félicite de la moindre rumeur sur la toile, invoque Dieu pour une alternance et la » libération du peuple », sans animosité mais avec une passion déchaîné les citoyens rompus par une harassante journée sont entrés se coucher à minuit parfois dormiront-ils? C'est une autre histoire.

Pour la certitude, les moindres résultats affichés sont pris en photo et partagées sur le net comme pour pallier à toute fraude, cette fois ci.

Toutefois, ailleurs d'autres citoyens centralisaient les votes à la commune et d'autres encore s'apprêtaient à faire une nuit blanche.