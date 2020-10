Madagascar: Enseignement - Les salaires des non fonctionnaires à prévoir

Le président de la République, Andry Rajoelina, prépare les parents d'élèves, sur un éventuel paiement des salaires des enseignants non fonctionnaires et non subventionnés. « S'il y a des réels besoins, nous allons compter sur l'association des parents d'élèves pour cotiser pour payer les salaires des enseignants non fonctionnaires et non subventionnés, au deuxième trimestre », a-t-il déclaré, hier.

Hier, le chef de l'État, a, encore, confirmé la gratuité de l'enseignement dans les établissements scolaires publics, en cette rentrée. Les parents n'auront rien à payer, en ce premier trimestre. « La caisse école sera versée dans chaque établissement, avant la rentrée, pour le budget de fonctionnement », a-t-il indiqué. Les salaires des enseignants non fonctionnaires seront, ainsi, payés, à partir de cette caisse école?

Malgré les vagues de recrutement des enseignants, depuis 2014, les établissements scolaires publics ne peuvent pas encore se défaire des maîtres Fram. Une grande partie du personnel enseignant est composée d'enseignants non fonctionnaires.