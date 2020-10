Madagascar: La piqûre empoisonnée du buzz

billet

Devenir l'heureuse fleur envahie par l'essaim d'insectes internautes dont le bourdonnement (le « buzz ») assourdissant impose aux autres fleurs le silence, tel est aujourd'hui le moteur de la vie publique, la forme actuelle de ce que Spinoza appelait le conatus (la tendance à persévérer dans son être).

La vie sociale est conditionnée par la tyrannie de la course au buzz. Pour la semaine écoulée, le buzz a été créé par la combinaison gagnante d'un marteau et d'une télévision « incassable ». Et c'est sur cette vague, qui a déferlé sur Facebook, que sont obligés de surfer ceux qui ne veulent pas être rejetés, par le fort courant du buzz, sur la rive de l'oubli.

La vie bonne consiste, selon sa conception actuelle qui dégage les fortes odeurs des parfums des réseaux sociaux, à participer à l'amplification du vacarme du buzz qui est aussi la prélude de sa fin imminente. À l'opposé des 95 thèses de Martin Luther, le phénomène du 31 octobre 1517 qu'on retient souvent comme le premier buzz médiatique de l'histoire et qui continue de retentir, non seulement dans toutes les églises protestantes mais aussi dans la pensée moderne, les buzz du XXIè siècle sont destinés à l'éphémère. Car à force d'être mangée par la foule d'internautes, cette nourriture, rendue indispensable par l'ère de la société virtuelle et dont, contrairement à la nourriture ordinaire, le partage rend heureux, est rongée jusqu'au cœur pour disparaître sans aucun bruit.

Comment chaque année, le buzz provoqué par la famine qui sévit dans le sud retombe toujours dans l'indifférence et l'oubli après quelques semaines de grande exposition médiatique. Qui se souviennent d'un portail ordinaire qui a inondé nos fils d'actualité en 2018? Qui sont capables, aujourd'hui, de nous rappeler ce qu'était l'affaire « Tahisy »? Et beaucoup d'autres événements qui ont fait le buzz et qui se sont évaporés de nos esprits et de nos souvenirs à la vitesse de la lumière, la même célérité que celle de leur propagation par les partages et les like. Une fugacité parallèle à l'actuel succès du format court.

Le buzz a cette particularité de retenir, d'un livre entier, une seule page plus ou moins insignifiante mais qui a toujours une puissance destructrice pour l'information. La dictature du buzz a aussi rétréci notre perspective comme dans la pièce de Shakespeare Othello ou le Maure de Venise, dans laquelle des meurtres, motivés par une jalousie infondée, seront provoqués par un simple mouchoir subtilisé par le perfide Iago qui a brodé sur le morceau de tissu des Fake-News cousus avec le fil de l'imagination et l'aiguille de la haine.

Le buzz ne retient alors, d'un grand tout, qu'un détail qui, sorti de son contexte, peut engendrer moqueries, aversion et dégoût. D'une promesse de plantation massive de cotons de celui qui était alors un candidat à la présidentielle, le buzz n'a retenu que l'introduction maladroite qui évoquait une race de chien. Une gaffe qui a attisé, chez certains, la haine et le mépris qui sont les astres qui influent sur un monde empoisonné par le buzz.