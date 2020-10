Madagascar: Football - Dupuis veut rappeler Njiva et Dax

À la recherche de solutions supplémentaires. Nicolas Dupuis est revenu à Madagascar, samedi. Et ce, quelques jours après la fin des stages au Luxembourg et au Maroc. Le sélectionneur des Barea a confié qu'il « souhaite rappeler Njiva et Dax ». Il cherche certainement à renforcer l'effectif en vue de la double confrontation avec la Côte d'Ivoire, prévue dans trois semaines.

Lors des deux matches amicaux durant la fenêtre internationale de ce mois d'octobre, plusieurs éléments étaient absents. D'où cette volonté de rappeler l'attaquant du Nongbua et le milieu des Black Leopards. Njiva est dans une forme étincelante actuellement. Il a marqué un quadruplé hier soir, en Thaïlande. Dax constituera aussi un bon atout sur le plan offensif, malgré son temps de jeu réduit en Afrique du Sud.

Contre le Swift Hesprange et le Burkina Faso, cinq cadres ont manqué à l'appel. Il s'agit de Métanire, Mombris, Anicet, Amada et Carolus. Anicet devrait être guéri de sa déchirure à la cuisse gauche pour les rencontres contre les Éléphants. Tandis que Mombris a rejoué avec Grenoble ce week-end, après un deuxième test de Covid dont le résultat est négatif. Mais qu'en est-il des restrictions de voyage qui ont forcé Métanire à rester aux États-Unis ? Et les deux joueurs en provenance du Moyen Orient seront-ils de la partie pour affronter les Ivoiriens ? Autant d'incertitudes qui poussent Nicolas Dupuis à chercher d'autres alternatives.

À son arrivée à Ivato, le technicien français a également abordé la situation des nouveaux venus. « Ils se sont parfaitement intégrés dans le groupe », s'exclame-t-il. En effet, ils ont fourni des prestations prometteuses. Hery Bastien a été notamment très à l'aise au milieu et a montré ses qualités de meneur de jeu.