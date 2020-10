Maroc: Appendicite - Une cure antibiotique pourrait suffire

Passer sur le billard en cas de crise d'appendicite n'est pas systématique. D'après une récente étude américaine, une cure d'antibiotique pourrait suffire dans sept cas sur dix - ou au moins permettre de retarder l'opération.

En cas de crise d'appendicite chez l'adulte, le traitement standard pratiqué depuis des décennies est l'appendicectomie - autrement dit, l'ablation de cet organe par le biais d'une intervention chirurgicale. Pourtant, celle-ci pourrait être évitée dans 7 cas sur 10, et remplacée par une cure d'antibiotiques.

C'est en tout cas ce que révèlent les premiers résultats d'une étude présentée aujourd'hui lors de l'American College of Surgeons Clinical Congress 2020, et publiée en ligne sur le site du New England Journal of Medicine. Cet essai clinique randomisé baptisé CODA a été mené dans 25 centres médicaux américains, auprès de 1552 adultes souffrant d'appendicite. Après trois mois de recherche, les scientifiques ont constaté que la santé des patients sous antibiothérapie n'était pas pire, un mois plus tard, que celle des patients dont l'appendice avait été enlevé. Ils estiment donc que ces données pourront changer considérablement le traitement de l'appendicite aux Etats-Unis

"Pour la première fois, ces résultats permettront d'informer les patients américains souffrant d'appendicite, au sujet des options qui s'offrent à eux et des résultats attendus", s'enthousiasme David R. Flum, professeur agrégé de chirurgie à l'UW School of Medicine et co-auteur de l'étude, aux côtés de David Talan, physicien en médecine d'urgence à la Geffen School of Medicine de l'UCLA. Des travaux qui concordent avec de précédentes études européennes.