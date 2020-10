Madagascar: Entrepreneuriat et Innovation - Création d'une plateforme des professionnels

Les dirigeants de la plateforme veulent apporter leur contribution au développement économique du pays.

Une démocratisation de l'entrepreneuriat est observée à Madagascar. Et d'aucuns reconnaissent que c'est un des piliers de développement de la nation.

Compte tenu du développement de ce secteur, une plateforme des professionnels de l'accompagnement en entrepreneuriat et innovation (PPAEI), a été récemment créée. « Notre objectif vise à dynamiser l'écosystème de cet entrepreneuriat dans le pays. En effet, chacun doit avoir une responsabilité afin de contribuer au développement économique de la nation », a expliqué Noussyh Seheno Ranoarivony, la vice-présidente de cette plateforme.

Renforcement de capacités. « Nous servons d'interface entre les différents partenaires dans ce domaine. Nos actions consistent à fédérer les Structures d'Accompagnement en Entrepreneuriat et Innovation (SAEI). Nous facilitons entre temps les interventions au niveau de chaque structure. En fait, la PPAEI interviendra essentiellement dans le renforcement de capacités des structures identifiées comme bénéficiaires ainsi que leurs incubés », a-t-elle poursuivi. A cet effet, cette plateforme des professionnels mettra en place deux types de formations. Le premier constitue une formation des SAEI et des accompagnants en matière de méthodologie d'accompagnement ou de suivi des projets entre autres tandis que le second consiste à former et accompagner des incubés. « La culture entrepreneuriale, l'éducation financière, la gestion de projets, le marketing et la préparation d'un plan d'affaire, font ainsi partie de nos domaines d'intervention au profit de ces incubés», d'après toujours ses explications.

Mutualiser les expériences. Par ailleurs, la plateforme des professionnels de l'accompagnement en entrepreneuriat et innovation aura pour principal rôle de mutualiser les expériences de chaque SAEI regroupée. Ses actions visent à les développer davantage à travers la mise en œuvre des programmes de renforcement de compétences basés notamment sur la culture entrepreneuriale, l'innovation, les finances et la technologie. « Nos zones d'intervention pour nos premiers bénéficiaires se situent à Antananarivo, Taolagnaro, Antsiranana, Toamasina et Antsirabe », a conclu la vice-présidente de cette plateforme.