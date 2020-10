Algérie: Les associations religieuses appelées à contribuer à la consolidation du patriotisme

Tiaret — Le conseiller du président de la République chargé des zaouias et associations religieuses, Aissa Belakhdar, a exhorté dimanche à Tiaret les représentants d'associations religieuses et des zaouias à investir dans l'homme pour contribuer à consolider le patriotisme chez le citoyen algérien.

M. Belakhdar a qualifié, lors d'une rencontre au siège de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), les associations religieuses et zaouias "d"héritières légitimes" de la référence religieuse nationale à travers les générations, les appelant à jouer un rôle efficace dans "la formation du bon citoyen qui aime sa patrie et est fier d'elle."

Le conseiller du président de la République chargé des zaouias et associations religieuses a estimé, dans ce cadre, que "les associations religieuses et les zaouias doivent poursuivre l'oeuvre de réforme commencée par les ancêtres", citant, à ce titre, le rôle de l'Association des Ulémas musulmans algériens dans la diffusion de la culture et du patriotisme et de rejet du colonialisme et des moudjahidine qui ont sacrifié leurs vies pour la libération du pays.

Pour ce faire, M. Benlakhdar a appelé les associations religieuses et les zaouias à utiliser et à exploiter les technologies modernes pour transmettre leurs messages de manière la plus simple et à investir dans la ressource humaine à travers la formation continue, insistant également sur leur implication dans les oeuvres caritatives et de solidarité.