Egypte: La formation de l'élément humain est une priorité absolue pour parvenir à un développement global durable

La formation de l'élément humain est une priorité absolue pour parvenir à un développement global durable

La ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Saïd, également président du Conseil des secrétaires de l'Institut national pour la gouvernance et le développement durable, a souligné que la formation de l'élément humain était une priorité absolue pour l'Etat afin de parvenir à un développement global durable.

L'institut national pour la gouvernance et le développement durable, branche de formation du ministère du Plan et du Développement économique vient d'achever un programme de formation destiné à obtenir un diplôme de formation des cadres judiciaires pour 35 conseillers en parquet administratif.

Mme El Saïd a expliqué que l'Institut avait pour mission de construire et développer les cadres nationaux et d'offrir des services de consultation et de formation à diverses institutions, outre la formulation des indices nationaux de la gouvernance, de la compétitivité et du développement durable et la publication des rapports nationaux réguliers en vue d'améliorer le classement international de l'Égypte dans les rapports internationaux sur la gouvernance et la compétitivité.