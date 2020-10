Gabon: RISE Gabon - Signature des statuts et du pacte d'associés

Libreville, le 16 octobre 2020 -Le ministre de l'Économie et de la Relance, Monsieur Jean-Marie OGANDAGA, a procédé ce jeudi 15 octobre à la signature des statuts et du pacte d'associés de Regional Infrastructure Supranational Entity Gabon (RISE Gabon), véhicule commun d'investissement entre la République gabonaise et la Banque islamique de développement (BID).

La Banque islamique de développement était représentée par son président, M. Bandar Hajjar, présent par visioconférence depuis Djeddah.

RISE Gabon est le symbole d'une nouvelle étape de la coopération entre le Gabon et la BID et constitue une innovation en matière d'aide au développement à plusieurs titres. Ce fonds d'investissement est dédié au financement d'études de faisabilité et à la structuration de projets d'infrastructures permettant aux filières économiques de gagner en compétitivité et remonter les chaînes de valeur internationale. Il va permettre de faciliter la mise en place d'une nouvelle génération de PPP en finançant les étapes initiales de projets générant des revenus futurs qui permettront de rembourser leur financement.

De plus, l'intervention de la BID dans RISE GABON, se fait via un investissement direct sur les ressources propres de cette institution multilatérale du développement et non par un prêt, répondant ainsi à la volonté du président de la République de privilégier les investissements directs étrangers en lieu et place du recours à l'emprunt public. La dotation initiale en capital de RISE Gabon est de 60 millions de dollars dont 15 millions de dollars apportés en capital investissement par la BID.

« Cette nouvelle approche stratégique se fonde sur la nécessité de faire fonctionner les marchés, au bénéfice du développement à travers l'insertion dans la chaîne de valeur mondiale (CVM) de produits pour lesquels notre pays dispose d'un avantage comparatif révélé. Partant de cette approche, dans le cas du Gabon, l'analyse de la CVM a conduit à sélectionner le bois et l'exploitation minière comme industries phares », a indiqué le ministre en charge de la Relance lors de son allocution.

Rappelons que le Gabon est membre de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) depuis 1974 et a adhéré à la Banque islamique de développement (BID), une institution financière spécialisée de l'OCI dont la fonction est, entre autres, de participer au financement des projets et entreprises productifs.