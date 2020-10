Angola: Le MPLA souligne l'engagement des professionnels de la TPA

Luanda — Le Bureau Politique du Comité Central du MPLA a souligné, dimanche, le dévouement, l'engagement et le zèle des professionnels et membres de la direction de la Télévision Publique d'Angola (TPA).

Dans un message à l'occasion du 45ème anniversaire de la TPA, le MPLA considère la trajectoire historique de la télévision transversale à l'histoire du pays, dont les moments sublimes d'existence en tant que peuple et nation enregistrent, promeuvent et diffusent avec un sens patriotique de mission, dans le cadre du service public de télévision généraliste, nationale et qui respecte des normes éthiques et déontologiques élevées.

Le MPLA encourage le Conseil d'administration de la TPA à intensifier les efforts visant à sa consécration en tant qu'avant-garde du journalisme télévisé, en investissant, à cet effet, dans la formation continue et la dignité des ressources humaines, ainsi que dans la modernisation technique et technologique.

D'autre part, il encourage le conseil et tous les professionnels, à poursuivre les efforts en faveur d'un programme qui corresponde aux exigences culturelles, éducatives, informatives et récréatives des différents publics.

De son côté, le Gouvernorat de Bié a également encouragé les professionnels de la TPA à garantir une information de plus en plus plurielle, se déclarant convaincu qu'elle continuera d'être un vecteur de promotion de la paix, du respect des valeurs éthiques et sociales, de l'unité et réconciliation nationale.

Le Gouvernorat provincial reconnaît les efforts du conseil d'administration de la TPA dans l'adoption de mesures visant à améliorer la qualité du service de télévision, en mettant l'accent sur l'information, la formation et le divertissement pour les citoyens.