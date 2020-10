Sénégal: Sédhiou - Marche des populations de Madina Wandifa contre la spoliation foncière

Plusieurs centaines de personnes, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, ont pris part avant-hier, samedi 17 octobre, à une marche pacifique à Madina Wandifa pour dénoncer, selon eux, la «boulimie foncière du maire Malang Sény Faty et de son équipe».

A l'appel du Collectif pour la défense des intérêts de la commune de Madina Wandifa, des organisations de la société civile comme Frapp France Dégage y ont pris part. Ce collectif réactualise sa plainte contre leur maire et sollicite l'arbitrage du chef de l'Etat Macky Sall.

C'est une foule immense qui a déferlé avant-hier, samedi, dans les rues de la commune de Madina Wandifa pour dénoncer avec véhémence les opérations de lotissement conduites par le maire Malang Sény Faty. Toutes les couches de la population y étaient représentées, brassards et autres supports rouges en exhibition.

Bacary Faty, le coordinateur du Collectif pour la défense des intérêts de la commune de Madina Wandifa explique que «Malang Sény Faty a voulu faire un lotissement et il l'a fait, sans jamais en obtenir l'autorisation. Il n'y a jamais eu de preuve que ce lotissement a été autorisé.

C'est ainsi que nous avons saisi les corps de contrôle comme la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols (DSCOS) qui est venue effectuer une première mission de vérification en février 2020», déclaret-il, sous les ovations de la foule.

Et de poursuivre : «il s'est avéré que ce que nous avons dit est vrai. Le maire a été convoqué à la DSCOS et nous avons également porté plainte auprès du Procureur de la République de Sédhiou, à l'OFNAC et à l'Inspection général d'Etat (IGE)».

Les manifestants qui ne montrent que du rouge au maire Malang Sény Faty exigent des sanctions à son encontre ainsi que l'annulation des lotissements.

«Nous ne demandons plus que l'annulation pure et simple de ces lotissements et l'arrestation de Malang Sény Faty, en application de l'article 80 du Code de l'urbanisme contre lui.

Depuis 2012, nous crions et dénonçons ces pratiques de spoliations foncières, mais le président Macky Sall n'a jamais daigné donner suite à nos requêtes alors que nous avons contribué à son élection cette année-là».

Le sous-préfet de Diaroumé en a eu pour son grade. Et les manifestants menacent de porter plainte contre lui, selon toujours Bacary Faty, le coordinateur du Collectif pour la défense des intérêts de la commune de Madina Wandifa.

«Nous avons une dent contre le sous-préfet de Diaroumé et on va le traduire en justice pour refus de coopération de l'autorité. Même pour l'organisation de cette marche pacifique, il a entretenu le flou pour nous en dissuader. N'eût été notre ténacité, elle n'aurait pas eu lieu», fait-il observer.

Cette marche a pris sa source au rond-point de la commune et s'est ébranlée jusqu'à hauteur de la mairie avant de revenir s'estomper au point de départ. Des organisations de la société civile y ont pris part, au rang desquelles le collectif Frapp France Dégage et le mouvement Résistance Wandifa.

«Nous avons lancé un mouvement et dans un mois et demi, nous allons organiser un grand rassemblement qui va mobiliser toutes les forces vives de ce terroir pour nous opposer à cette boulimie foncière portée par le maire Malang Sény Faty», ont-ils menacé.