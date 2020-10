Sénégal: Mbour - Etat chaotique de la route Ngaparou/Somone

L'état chaotique de la route Ngaparou-Somone agace les différents usagers et les professionnels du tourisme. Pour autant, ils ont fait face à la presse pour dénoncer cette situation.

La route, en partie dégradée et rétrécie par endroit, fait l'objet de travaux de réhabilitation initiée par la mairie de la Somone.

Ils ont interpellé le président de la République et les autorités ministérielles chargées du Tourisme et des Infrastructures (routières) pour ne pas compromettre l'activité touristique du fait d'une mobilité difficile.

Aliou Ciss, le directeur de l'hôtel Arica 6 et conseiller municipal de la Somone, à la tête d'une cinquantaine de cosignataires d'une pétition initiée pour dénoncer la situation décrite plus haut, demande un accompagnement pour diligenter les travaux de réparation et réhabilitation de la route Ngaparou-Somone.

A l'en croire, les infrastructures routières font partie de la promotion du tourisme. Mais tel n'est pas le cas pour l'axe Ngaparou-Somone avec des nids de poule et des parties crénelées. Il a noté les efforts de la mairie de la Somone.

La municipalité a fait voter la somme de 22 millions de francs Cfa pour gérer la réparation d'une partie de la route.

Au bout du compte, le collectif des signataires doute du savoir-faire de l'entrepreneur commis pour les travaux, car ne convainquant pas, ni par le matériel mis en place ni par le déroulement de ces travaux.

Par conséquent, Aliou Ciss lance un appel solennel au président de la République, au ministre du Tourisme et des Transports aériens et au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Car l'absence de bonnes routes ne rime pas avec la promotion du tourisme et surtout local.