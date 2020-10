Algérie: Fédération subaquatique (FASSAS) - Deux candidats pour le poste de président et 11 pour le bureau

Alger — La commission de candidatures de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS), a reçu deux candidatures pour le poste de président vacant de l'instance et onze (11) pour le bureau, en prévision de l'Assemblée élective prévue, samedi prochain à la salle de conférence de l'Office du complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger), a appris l'APS, lundi auprès de l'instance.

La tenue de l'assemblée élective de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS), a été décidée suite au rejet du bilan financier du bureau sortant sous la présidence de Mohamed Boukheddar, lors de l'AG ordinaire, organisée le 19 septembre dernier au CNPTES de Souidania (Alger).

La commission de candidatures, composée de Omar Bouzid (président), Abdelghani Boudor (représentant du ministère de la jeunesse et des sports), du SG de la fédération et d'un troisième membre de l'assemblée générale, se réunira lundi après midi pour étudier les candidatures, avant la validation de la liste finale retenue pour la course aux différents postes (président et bureau exécutif).

Les candidats dont les dossiers seront rejetés auront le droit d'introduire un recours auprès de la commission de recours, installée pour la circonstance et composée de trois membres de l'AG.

Le bureau exécutif de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS) est composé de huit membres dont le président, alors que l'Assemblée est constituée de 31 membres à voix délibératives: 11 Ligues et 20 clubs sportifs amateurs, ainsi que le secrétaire général, un représentant du MJS et les 4 anciens présidents de la FASSAS à voix consultatives.