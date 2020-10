Algérie: Accidents de la circulation - 7 décès et 161 blessés en 24 heures

Alger — Sept (7) personnes sont décédées et 161 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, indique lundi un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Laghouat avec trois (3) personnes décédées et six (6) autres blessées suite à une collision entre deux véhicules légers dans la commune d'Aflou.

Outre les accidents de la route, les éléments de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour prodiguer des soins de première urgence à cinq (5) personnes asphyxiées par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'appareils de chauffage de leur domicile sis à la commune de Rekassa dans la wilaya d'El Bayadh.

L'intervention des secours a, par ailleurs, permis l'extinction de quatre (4) incendies urbains et divers au niveau des wilayas d'Alger, Tébessa, Ghardaia et Tiaret. Ces incendies ont causé des difficultés respiratoires à trois (3) personnes.

En outre, le bilan fait état de la mort de deux enfants à Adrar, âgés respectivement de 5 et 8 ans, suite à l'effondrement d'un mur d'une habitation au lieu dit Ksar Tilouline dans la commune de Hassi Khelifa.

S'agissant, enfin, des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué 39 opérations de sensibilisation à travers 6 wilayas (24 communes), portant sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique.

En outre, 153 opérations de désinfection générale ont été effectuées dans 10 wilayas (55 communes), ciblant l'ensembles des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Pour ces deux opérations, 197 agents, tous grades confondus, 39 ambulances et 46 engins ont été mobilisés. Ceci, en plus de la mise en place à Alger d'un dispositif de surveillance au niveau de deux (2) sites d'hébergement destinés au confinement des citoyens rapatriés.